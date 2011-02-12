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رغم الإجراءات المشددة.. عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

قوات الاحتلال أوقفت عددًا من المصلين ومنعت دخول آلاف المواطنين إلى القدس

أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبوابه ومداخله والبلدة القديمة في القدس المحتلة.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب "الأقصى".

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تمركزت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وعند بواباته، وأوقفت عددًا من المصلين، ومنعت دخول آلاف المواطنين من الضفة إلى القدس لأداء الصلاة.

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رغم الإجراءات المشددة.. عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
سبق

أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبوابه ومداخله والبلدة القديمة في القدس المحتلة.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب "الأقصى".

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تمركزت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وعند بواباته، وأوقفت عددًا من المصلين، ومنعت دخول آلاف المواطنين من الضفة إلى القدس لأداء الصلاة.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
04:27 PM

رغم الإجراءات المشددة.. عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

قوات الاحتلال أوقفت عددًا من المصلين ومنعت دخول آلاف المواطنين إلى القدس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القدس
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أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبوابه ومداخله والبلدة القديمة في القدس المحتلة.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب "الأقصى".

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تمركزت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وعند بواباته، وأوقفت عددًا من المصلين، ومنعت دخول آلاف المواطنين من الضفة إلى القدس لأداء الصلاة.

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