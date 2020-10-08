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الهند.. 78 ألف إصابة كورونا آخر 24 ساعة والإجمالي 6.84 مليون حالة

سجلت 105526 ضحية لتصبح ثالث دولة تصل إلى أكثر من 100 ألف وفاة

ارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند بمقدار 78524 في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليصل الإجمالي إلى 6.84 ملايين صباح الخميس، حسبما أظهرت بيانات وزارة الصحة المحلية.

وأعلنت الوزارة عن تسجيل 971 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 105526.

وبذلك تكون الهند ثالث دولة في العالم تصل إلى أكثر من 100 ألف وفاة بكورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل؛ وفقًا لـ"رويترز".

وفي الأسبوع الماضي، خففت السلطات في الهند القيود أكثر، وسمحت للولايات بفتح المدارس ودور السينما.

الهند فيروس كورونا الجديد

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الهند.. 78 ألف إصابة كورونا آخر 24 ساعة والإجمالي 6.84 مليون حالة
سبق

ارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند بمقدار 78524 في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليصل الإجمالي إلى 6.84 ملايين صباح الخميس، حسبما أظهرت بيانات وزارة الصحة المحلية.

وأعلنت الوزارة عن تسجيل 971 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 105526.

وبذلك تكون الهند ثالث دولة في العالم تصل إلى أكثر من 100 ألف وفاة بكورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل؛ وفقًا لـ"رويترز".

وفي الأسبوع الماضي، خففت السلطات في الهند القيود أكثر، وسمحت للولايات بفتح المدارس ودور السينما.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
10:44 AM

الهند.. 78 ألف إصابة كورونا آخر 24 ساعة والإجمالي 6.84 مليون حالة

سجلت 105526 ضحية لتصبح ثالث دولة تصل إلى أكثر من 100 ألف وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند بمقدار 78524 في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليصل الإجمالي إلى 6.84 ملايين صباح الخميس، حسبما أظهرت بيانات وزارة الصحة المحلية.

وأعلنت الوزارة عن تسجيل 971 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 105526.

وبذلك تكون الهند ثالث دولة في العالم تصل إلى أكثر من 100 ألف وفاة بكورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل؛ وفقًا لـ"رويترز".

وفي الأسبوع الماضي، خففت السلطات في الهند القيود أكثر، وسمحت للولايات بفتح المدارس ودور السينما.

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