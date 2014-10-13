جامعة تبوك تعلن توافر وظائف "معيد" شاغرة للجنسين

تقدم الطلبات إلكترونياً

أعلنت جامعة تبوك، توافر عدد من الوظائف الشاغرة، في كلياتها، بمختلف التخصّصات، تحت مسمّى "معيد"، للجنسين.

وقالت الجامعة، إن تقديم الطلبات يبدأ من الإثنين الموافق 15/ 2/ 1441هـ، إلى 22/ 2/ 1441هـ، وستستبعد جميع الملفات غير المكتملة وفق الشروط الموضحة.

وأضافت أن التقديم وإرفاق المستندات المطلوبة عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة، من خلال الرابط: www.ut.edu.sa ولن تُقبل الطلبات اليدوية نهائياً.

وتابعت: يُشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو أخرى معترف بها، وأن يكون تقديره العام في البكالوريوس (جيد جداً) على الأقل، وأن تكون الدراسة بالانتظام.

كما يشترط ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عاماً، من تاريخ الإعلان عن الوظيفة، وألا يكون موظفاً حكومياً، مع وجوب الحصول على سنة الامتياز للتخصّصات الطبية وإرفاق شهادة الامتياز مع المستندات، وأن يجتاز المتقدم الإجراءات المتبعة للتعيين على وظيفة "معيد". وتطبق معايير المفاضلة المقررة بجامعة تبوك.