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مدير بريد تبوك يسافر لتيماء لإيصال فستان زواج

وصل الطرد من المدينة المنورة

بادر مدير عام البريد السعودي بمنطقة تبوك فائز سيار العنزي بإيصال طرد بريدي اليوم لمحافظة تيماء 260 كلم، يحتوي على فستان عروس حفل زواجها مساء اليوم.

وكان الفستان وصل اليوم السبت من المدينة المنورة والذي وافق الإجازة الرسمية وهو ما اضطر معه مدير عام البريد بالمنطقة بالمبادرة إنسانياً لإيصال الفستان للمحافظة.


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مدير بريد تبوك يسافر لتيماء لإيصال فستان زواج
سبق

بادر مدير عام البريد السعودي بمنطقة تبوك فائز سيار العنزي بإيصال طرد بريدي اليوم لمحافظة تيماء 260 كلم، يحتوي على فستان عروس حفل زواجها مساء اليوم.

وكان الفستان وصل اليوم السبت من المدينة المنورة والذي وافق الإجازة الرسمية وهو ما اضطر معه مدير عام البريد بالمنطقة بالمبادرة إنسانياً لإيصال الفستان للمحافظة.


30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
06:20 PM

مدير بريد تبوك يسافر لتيماء لإيصال فستان زواج

وصل الطرد من المدينة المنورة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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77,270

بادر مدير عام البريد السعودي بمنطقة تبوك فائز سيار العنزي بإيصال طرد بريدي اليوم لمحافظة تيماء 260 كلم، يحتوي على فستان عروس حفل زواجها مساء اليوم.

وكان الفستان وصل اليوم السبت من المدينة المنورة والذي وافق الإجازة الرسمية وهو ما اضطر معه مدير عام البريد بالمنطقة بالمبادرة إنسانياً لإيصال الفستان للمحافظة.


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