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بهدف نيران صديقه .. كرواتيا تنتزع بطاقة التأهل إلى مونديال 2022

تأهل منتخب كرواتيا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 عقب فوزه على ضيفه الروسي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد على ملعب "ماكسيمير ستاديون" في العاصمة زغرب وذلك ضمن الجولة العاشرة الأخيرة من التصفيات الأوروبية.

وجاء هدف الفوز الوحيد لأصحاب الأرض بنيران صديقة سجله المدافع الروسي فيودور كودرياشوف خطأ في مرماه عند الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وحسم منتخب كرواتيا صدارة المجموعة الثامنة لصالحه برصيد 23 نقطة متجاوزا بفارق نقطة واحدة نظيره الروسي الذي سيضطر لخوض الملحق الأوروبي المؤهل.

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بهدف نيران صديقه .. كرواتيا تنتزع بطاقة التأهل إلى مونديال 2022
سبق

تأهل منتخب كرواتيا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 عقب فوزه على ضيفه الروسي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد على ملعب "ماكسيمير ستاديون" في العاصمة زغرب وذلك ضمن الجولة العاشرة الأخيرة من التصفيات الأوروبية.

وجاء هدف الفوز الوحيد لأصحاب الأرض بنيران صديقة سجله المدافع الروسي فيودور كودرياشوف خطأ في مرماه عند الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وحسم منتخب كرواتيا صدارة المجموعة الثامنة لصالحه برصيد 23 نقطة متجاوزا بفارق نقطة واحدة نظيره الروسي الذي سيضطر لخوض الملحق الأوروبي المؤهل.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
07:41 PM

بهدف نيران صديقه .. كرواتيا تنتزع بطاقة التأهل إلى مونديال 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهل منتخب كرواتيا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 عقب فوزه على ضيفه الروسي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد على ملعب "ماكسيمير ستاديون" في العاصمة زغرب وذلك ضمن الجولة العاشرة الأخيرة من التصفيات الأوروبية.

وجاء هدف الفوز الوحيد لأصحاب الأرض بنيران صديقة سجله المدافع الروسي فيودور كودرياشوف خطأ في مرماه عند الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وحسم منتخب كرواتيا صدارة المجموعة الثامنة لصالحه برصيد 23 نقطة متجاوزا بفارق نقطة واحدة نظيره الروسي الذي سيضطر لخوض الملحق الأوروبي المؤهل.

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