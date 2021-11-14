بهدف نيران صديقه .. كرواتيا تنتزع بطاقة التأهل إلى مونديال 2022

تأهل منتخب كرواتيا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 عقب فوزه على ضيفه الروسي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد على ملعب "ماكسيمير ستاديون" في العاصمة زغرب وذلك ضمن الجولة العاشرة الأخيرة من التصفيات الأوروبية.

وجاء هدف الفوز الوحيد لأصحاب الأرض بنيران صديقة سجله المدافع الروسي فيودور كودرياشوف خطأ في مرماه عند الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وحسم منتخب كرواتيا صدارة المجموعة الثامنة لصالحه برصيد 23 نقطة متجاوزا بفارق نقطة واحدة نظيره الروسي الذي سيضطر لخوض الملحق الأوروبي المؤهل.