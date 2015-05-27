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بعد ركود الإغلاق.. انتعاش إنتاج السيارات في بريطانيا والأمل في الصادرات

عودة المصانع للعمل وافتتاح البيع للجماهير وفق الإجراءات الاحترازية

ارتفع إنتاج السيارات في بريطانيا 34573% في أبريل مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي الذي شهد تصنيع 197 سيارة فقط؛ إذ كانت المصانع مغلقة بسبب إجراءات العزل.

وقالت جمعية صناع وتجار السيارات: إن الإنتاج بلغ 68306 سيارات الشهر الماضي؛ وهو ما يظل أقل بعض الشيء من مستويات أبريل 2019.

ووفق "رويترز"، باشرت المصانع أنشطتها هذا العام في ظل تطبيق إجراءات للوقاية من كوفيد-19؛ غير أن بعضها تَضرر بفعل نقص في أشباه الموصلات؛ فيما أعيد فتح أماكن بيع السيارات بإنجلترا للجمهور في منتصف أبريل.

وقال مايك هاوز الرئيس التنفيذي للجمعية: "ما زلنا بحاجة إلى طلب محلي قوي، ونظرًا لأن الصادرات هي المحرك الأساسي لنا؛ فنحن على ثقة في أن الأسواق الخارجية ستدعم التعافي، سواء بالنسبة لقطاع السيارات أو بالنسبة للاقتصاد الأوسع نطاقًا".

بريطانيا إنتاج السيارات

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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بعد ركود الإغلاق.. انتعاش إنتاج السيارات في بريطانيا والأمل في الصادرات
سبق

ارتفع إنتاج السيارات في بريطانيا 34573% في أبريل مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي الذي شهد تصنيع 197 سيارة فقط؛ إذ كانت المصانع مغلقة بسبب إجراءات العزل.

وقالت جمعية صناع وتجار السيارات: إن الإنتاج بلغ 68306 سيارات الشهر الماضي؛ وهو ما يظل أقل بعض الشيء من مستويات أبريل 2019.

ووفق "رويترز"، باشرت المصانع أنشطتها هذا العام في ظل تطبيق إجراءات للوقاية من كوفيد-19؛ غير أن بعضها تَضرر بفعل نقص في أشباه الموصلات؛ فيما أعيد فتح أماكن بيع السيارات بإنجلترا للجمهور في منتصف أبريل.

وقال مايك هاوز الرئيس التنفيذي للجمعية: "ما زلنا بحاجة إلى طلب محلي قوي، ونظرًا لأن الصادرات هي المحرك الأساسي لنا؛ فنحن على ثقة في أن الأسواق الخارجية ستدعم التعافي، سواء بالنسبة لقطاع السيارات أو بالنسبة للاقتصاد الأوسع نطاقًا".

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
11:34 AM

بعد ركود الإغلاق.. انتعاش إنتاج السيارات في بريطانيا والأمل في الصادرات

عودة المصانع للعمل وافتتاح البيع للجماهير وفق الإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع إنتاج السيارات في بريطانيا 34573% في أبريل مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي الذي شهد تصنيع 197 سيارة فقط؛ إذ كانت المصانع مغلقة بسبب إجراءات العزل.

وقالت جمعية صناع وتجار السيارات: إن الإنتاج بلغ 68306 سيارات الشهر الماضي؛ وهو ما يظل أقل بعض الشيء من مستويات أبريل 2019.

ووفق "رويترز"، باشرت المصانع أنشطتها هذا العام في ظل تطبيق إجراءات للوقاية من كوفيد-19؛ غير أن بعضها تَضرر بفعل نقص في أشباه الموصلات؛ فيما أعيد فتح أماكن بيع السيارات بإنجلترا للجمهور في منتصف أبريل.

وقال مايك هاوز الرئيس التنفيذي للجمعية: "ما زلنا بحاجة إلى طلب محلي قوي، ونظرًا لأن الصادرات هي المحرك الأساسي لنا؛ فنحن على ثقة في أن الأسواق الخارجية ستدعم التعافي، سواء بالنسبة لقطاع السيارات أو بالنسبة للاقتصاد الأوسع نطاقًا".

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