النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. صاعقة تضرب شجرة معمرة في "شواص بلقرن"

هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة بلقرن

أظهرت لقطات وثقها "علي العلياني"، اليوم، اللحظة التي انقضت فيها صاعقة على شجرة معمرة في شواص، شمال محافظة بلقرن، في واقعة لم تسفر عن أي إصابات.

وفي مركز عفراء، شمال بلقرن، ضربت صاعقة أخرى منزل المواطن عبدالله محمد القرني ، ولم يسفر ذلك عن وقوع إصابات، لكن تضررت أجهزة كهربائية وإلكترونية وأجزاء من المنزل، قبل حضور فرق الدفاع المدني للموقع وفرقة من "كهرباء سبت العلاية".

وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من محافظة بلقرن ، سالت على إثرها أودية وارتوت بها الشعاب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. صاعقة تضرب شجرة معمرة في "شواص بلقرن"
سبق

أظهرت لقطات وثقها "علي العلياني"، اليوم، اللحظة التي انقضت فيها صاعقة على شجرة معمرة في شواص، شمال محافظة بلقرن، في واقعة لم تسفر عن أي إصابات.

وفي مركز عفراء، شمال بلقرن، ضربت صاعقة أخرى منزل المواطن عبدالله محمد القرني ، ولم يسفر ذلك عن وقوع إصابات، لكن تضررت أجهزة كهربائية وإلكترونية وأجزاء من المنزل، قبل حضور فرق الدفاع المدني للموقع وفرقة من "كهرباء سبت العلاية".

وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من محافظة بلقرن ، سالت على إثرها أودية وارتوت بها الشعاب.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
07:56 PM

شاهد.. صاعقة تضرب شجرة معمرة في "شواص بلقرن"

هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة بلقرن

A A A
سويد الحارثي - بلقرن
3
13,278

أظهرت لقطات وثقها "علي العلياني"، اليوم، اللحظة التي انقضت فيها صاعقة على شجرة معمرة في شواص، شمال محافظة بلقرن، في واقعة لم تسفر عن أي إصابات.

وفي مركز عفراء، شمال بلقرن، ضربت صاعقة أخرى منزل المواطن عبدالله محمد القرني ، ولم يسفر ذلك عن وقوع إصابات، لكن تضررت أجهزة كهربائية وإلكترونية وأجزاء من المنزل، قبل حضور فرق الدفاع المدني للموقع وفرقة من "كهرباء سبت العلاية".

وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من محافظة بلقرن ، سالت على إثرها أودية وارتوت بها الشعاب.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,508
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,757
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,808
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,585

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة