النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الاتحاد الألماني: إقامة كأس العالم كل عامين غير منطقي.. في ظل معارضة "يويفا"

قال الاتحاد الألماني لكرة القدم أن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، يدرك أنه من غير المنطقي الاستمرار في خطة إقامة بطولة كأس العالم كل عامين، بدءا من نسخة المونديال عام 2026، في ظل المعارضة القوية لهذا المخطط من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وذكر اتحاد الكرة الألماني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبل اجتماع مجلس فيفا اليوم الأربعاء أن "الاتحادات الأوروبية أوضحت أنها تعارض بالإجماع خطط فيفا. وقدمت لفيفا حججاً عديدة ضد هذه الخطط".

وأوضح الاتحاد "كان انطباعنا أن رئيس فيفا بدا عميق التفكير، وفهم أنه لا جدوى من القيام بذلك".

وكانت الاتحادات الأوروبية هددت بمغادرة فيفا كملاذ أخير في حالة تنفيذ خطط كأس العالم.

وكشف الاتحاد الألماني لكرة القدم أن الهدف يجب أن يكون استبعاد أي نوع من التصويت بشأن هذه القضية من جدول الأعمال هذا العام.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
الاتحاد الألماني: إقامة كأس العالم كل عامين غير منطقي.. في ظل معارضة "يويفا"
سبق

قال الاتحاد الألماني لكرة القدم أن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، يدرك أنه من غير المنطقي الاستمرار في خطة إقامة بطولة كأس العالم كل عامين، بدءا من نسخة المونديال عام 2026، في ظل المعارضة القوية لهذا المخطط من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وذكر اتحاد الكرة الألماني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبل اجتماع مجلس فيفا اليوم الأربعاء أن "الاتحادات الأوروبية أوضحت أنها تعارض بالإجماع خطط فيفا. وقدمت لفيفا حججاً عديدة ضد هذه الخطط".

وأوضح الاتحاد "كان انطباعنا أن رئيس فيفا بدا عميق التفكير، وفهم أنه لا جدوى من القيام بذلك".

وكانت الاتحادات الأوروبية هددت بمغادرة فيفا كملاذ أخير في حالة تنفيذ خطط كأس العالم.

وكشف الاتحاد الألماني لكرة القدم أن الهدف يجب أن يكون استبعاد أي نوع من التصويت بشأن هذه القضية من جدول الأعمال هذا العام.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
06:47 PM

الاتحاد الألماني: إقامة كأس العالم كل عامين غير منطقي.. في ظل معارضة "يويفا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,501

قال الاتحاد الألماني لكرة القدم أن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، يدرك أنه من غير المنطقي الاستمرار في خطة إقامة بطولة كأس العالم كل عامين، بدءا من نسخة المونديال عام 2026، في ظل المعارضة القوية لهذا المخطط من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وذكر اتحاد الكرة الألماني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبل اجتماع مجلس فيفا اليوم الأربعاء أن "الاتحادات الأوروبية أوضحت أنها تعارض بالإجماع خطط فيفا. وقدمت لفيفا حججاً عديدة ضد هذه الخطط".

وأوضح الاتحاد "كان انطباعنا أن رئيس فيفا بدا عميق التفكير، وفهم أنه لا جدوى من القيام بذلك".

وكانت الاتحادات الأوروبية هددت بمغادرة فيفا كملاذ أخير في حالة تنفيذ خطط كأس العالم.

وكشف الاتحاد الألماني لكرة القدم أن الهدف يجب أن يكون استبعاد أي نوع من التصويت بشأن هذه القضية من جدول الأعمال هذا العام.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,035
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,651
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,964
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,077

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة