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ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 18 / 8 / 1442هـ

الداخلية: السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها

استمرار مشروع المياه والصرف والنظافة الصحية في اليمن

تنفذه "الصحة العالمية" بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

واصلت منظمة الصحة العالمية، من خلال الدعم المتواصل التي تتلقاه من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، العمل على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المرافق الصحية باليمن إضافة إلى مراقبة جودة المياه للحد من تفشي الكوليرا والأمراض الوبائية الأخرى.

وقد تم تحسين إدارة وتعزيز الممارسات الآمنة ذات الصلة بمخلّفات الرعاية الصحية في 117 مرفقًا صحيًا ومائة مركز طبي في عددٍ من المديريات والمحافظات اليمنية، وذلك للوقاية من العدوى المنقولة عن طريق الدم والمكتسبة في المستشفيات، بما يشمل "كوفيد-19".

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد وقّع في سبتمبر الماضي مع منظمة الصحة اتفاقية لتغطية الجانب الصحي ومشروعات الإصحاح البيئي ومكافحة فيروس كورونا المستجد ومشروعات مكافحة سوء التغذية في اليمن، بقيمة إجمالية تبلغ 46 مليون دولار أمريكي.

وتعمل الاتفاقية على دعم 25 مستشفى مركزيًا في جميع المحافظات اليمنية، مع دعم برامج مكافحة الكوليرا وتحسين خدمات المياه والإصحاح البيئي في 45 مركزاً صحياً مع دعم 117 مديرية في مجال المياه والإصحاح البيئي للقضاء على وباء الكوليرا، وذلك بتحسين الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، وتحسين ممارسة إدارة النفايات الطبية لتقليل مخاطر الأمراض وتعزيز مراقبة جودة المياه.

وقال ممثل المنظمة في اليمن الدكتور أدهم إسماعيل: هذا المشروع سيدعم الأداء الوظيفي لبرامج الصحة الوقائية بما يشمل رعاية الأطفال حديثي الولادة، كما سيساعد على تعزيز الإدارة الآمنة والسليمة بيئيًا لمخلفات الرعاية الصحية والوقاية من المخلفات الصحية والبيئية الضارة، وذلك من خلال تعزيز ممارسات مكافحة العدوى وتدريب موظفي الرعاية الصحية على ممارسات آمنة لإدارة المخلفات.


يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المتواصلة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم اليمن وشعبه بمختلف المجالات وفقاً للتوجيهات الكريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استمرار مشروع المياه والصرف والنظافة الصحية في اليمن
سبق

واصلت منظمة الصحة العالمية، من خلال الدعم المتواصل التي تتلقاه من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، العمل على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المرافق الصحية باليمن إضافة إلى مراقبة جودة المياه للحد من تفشي الكوليرا والأمراض الوبائية الأخرى.

وقد تم تحسين إدارة وتعزيز الممارسات الآمنة ذات الصلة بمخلّفات الرعاية الصحية في 117 مرفقًا صحيًا ومائة مركز طبي في عددٍ من المديريات والمحافظات اليمنية، وذلك للوقاية من العدوى المنقولة عن طريق الدم والمكتسبة في المستشفيات، بما يشمل "كوفيد-19".

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد وقّع في سبتمبر الماضي مع منظمة الصحة اتفاقية لتغطية الجانب الصحي ومشروعات الإصحاح البيئي ومكافحة فيروس كورونا المستجد ومشروعات مكافحة سوء التغذية في اليمن، بقيمة إجمالية تبلغ 46 مليون دولار أمريكي.

وتعمل الاتفاقية على دعم 25 مستشفى مركزيًا في جميع المحافظات اليمنية، مع دعم برامج مكافحة الكوليرا وتحسين خدمات المياه والإصحاح البيئي في 45 مركزاً صحياً مع دعم 117 مديرية في مجال المياه والإصحاح البيئي للقضاء على وباء الكوليرا، وذلك بتحسين الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، وتحسين ممارسة إدارة النفايات الطبية لتقليل مخاطر الأمراض وتعزيز مراقبة جودة المياه.

وقال ممثل المنظمة في اليمن الدكتور أدهم إسماعيل: هذا المشروع سيدعم الأداء الوظيفي لبرامج الصحة الوقائية بما يشمل رعاية الأطفال حديثي الولادة، كما سيساعد على تعزيز الإدارة الآمنة والسليمة بيئيًا لمخلفات الرعاية الصحية والوقاية من المخلفات الصحية والبيئية الضارة، وذلك من خلال تعزيز ممارسات مكافحة العدوى وتدريب موظفي الرعاية الصحية على ممارسات آمنة لإدارة المخلفات.


يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المتواصلة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم اليمن وشعبه بمختلف المجالات وفقاً للتوجيهات الكريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
06:00 PM

استمرار مشروع المياه والصرف والنظافة الصحية في اليمن

تنفذه "الصحة العالمية" بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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واصلت منظمة الصحة العالمية، من خلال الدعم المتواصل التي تتلقاه من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، العمل على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المرافق الصحية باليمن إضافة إلى مراقبة جودة المياه للحد من تفشي الكوليرا والأمراض الوبائية الأخرى.

وقد تم تحسين إدارة وتعزيز الممارسات الآمنة ذات الصلة بمخلّفات الرعاية الصحية في 117 مرفقًا صحيًا ومائة مركز طبي في عددٍ من المديريات والمحافظات اليمنية، وذلك للوقاية من العدوى المنقولة عن طريق الدم والمكتسبة في المستشفيات، بما يشمل "كوفيد-19".

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد وقّع في سبتمبر الماضي مع منظمة الصحة اتفاقية لتغطية الجانب الصحي ومشروعات الإصحاح البيئي ومكافحة فيروس كورونا المستجد ومشروعات مكافحة سوء التغذية في اليمن، بقيمة إجمالية تبلغ 46 مليون دولار أمريكي.

وتعمل الاتفاقية على دعم 25 مستشفى مركزيًا في جميع المحافظات اليمنية، مع دعم برامج مكافحة الكوليرا وتحسين خدمات المياه والإصحاح البيئي في 45 مركزاً صحياً مع دعم 117 مديرية في مجال المياه والإصحاح البيئي للقضاء على وباء الكوليرا، وذلك بتحسين الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، وتحسين ممارسة إدارة النفايات الطبية لتقليل مخاطر الأمراض وتعزيز مراقبة جودة المياه.

وقال ممثل المنظمة في اليمن الدكتور أدهم إسماعيل: هذا المشروع سيدعم الأداء الوظيفي لبرامج الصحة الوقائية بما يشمل رعاية الأطفال حديثي الولادة، كما سيساعد على تعزيز الإدارة الآمنة والسليمة بيئيًا لمخلفات الرعاية الصحية والوقاية من المخلفات الصحية والبيئية الضارة، وذلك من خلال تعزيز ممارسات مكافحة العدوى وتدريب موظفي الرعاية الصحية على ممارسات آمنة لإدارة المخلفات.


يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المتواصلة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم اليمن وشعبه بمختلف المجالات وفقاً للتوجيهات الكريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.

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