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"الصحة": تسجيل 3260 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 3878 خلال الـ24 ساعة الماضية

عدّاد كورونا.. الإصابات العالمية 395 مليوناً والوفيات 5.8 مليون

بلغ عدد حالات التعافي 313 مليوناً و4 آلاف و832 حالة عالمياً

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم، إلى 394 مليوناً و136 ألفا و669 مصاباً، حتى صباح الأحد.

وبلغ عدد الوفيات من جرّاء الوباء 5 ملايين و752 ألفاً و713 حالة، فيما تعافى 313 مليوناً و4 آلاف و832 حالة.

وسجلت ألمانيا 133173 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و41 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجّلت كوريا الجنوبية رقماً قياسياً جديداً في عدد إصابات كورونا، بنحو 38 ألفاً و691 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و15 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ بداية تفشي الجائحة.

فيروس كورونا الجديد

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عدّاد كورونا.. الإصابات العالمية 395 مليوناً والوفيات 5.8 مليون
سبق

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم، إلى 394 مليوناً و136 ألفا و669 مصاباً، حتى صباح الأحد.

وبلغ عدد الوفيات من جرّاء الوباء 5 ملايين و752 ألفاً و713 حالة، فيما تعافى 313 مليوناً و4 آلاف و832 حالة.

وسجلت ألمانيا 133173 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و41 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجّلت كوريا الجنوبية رقماً قياسياً جديداً في عدد إصابات كورونا، بنحو 38 ألفاً و691 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و15 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ بداية تفشي الجائحة.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
10:07 AM

عدّاد كورونا.. الإصابات العالمية 395 مليوناً والوفيات 5.8 مليون

بلغ عدد حالات التعافي 313 مليوناً و4 آلاف و832 حالة عالمياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم، إلى 394 مليوناً و136 ألفا و669 مصاباً، حتى صباح الأحد.

وبلغ عدد الوفيات من جرّاء الوباء 5 ملايين و752 ألفاً و713 حالة، فيما تعافى 313 مليوناً و4 آلاف و832 حالة.

وسجلت ألمانيا 133173 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و41 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجّلت كوريا الجنوبية رقماً قياسياً جديداً في عدد إصابات كورونا، بنحو 38 ألفاً و691 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و15 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ بداية تفشي الجائحة.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,361
142 مليون ..

142 مليون ..

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