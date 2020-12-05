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"الأرصاد": يستمر هطول الأمطار الرعدية على الرياض والقصيم وحائل والجوف والشمالية والشرقية

الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق: الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، وتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض الأجزاء من تلك المناطق، في حين لاتزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة تشمل السواحل الجنوبية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس

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"الأرصاد": يستمر هطول الأمطار الرعدية على الرياض والقصيم وحائل والجوف والشمالية والشرقية
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق: الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، وتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض الأجزاء من تلك المناطق، في حين لاتزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة تشمل السواحل الجنوبية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
10:04 AM

"الأرصاد": يستمر هطول الأمطار الرعدية على الرياض والقصيم وحائل والجوف والشمالية والشرقية

الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق: الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، وتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض الأجزاء من تلك المناطق، في حين لاتزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة تشمل السواحل الجنوبية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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