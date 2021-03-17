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"الصحة": تسجيل 393 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 231 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 393  حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 231 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 17 مارس 2021، تسجيل 393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 383499 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 231 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 373361 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6585 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3553 والحالات الحرجة 566 حالة.

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"الصحة": تسجيل 393  حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 231 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 17 مارس 2021، تسجيل 393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 383499 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 231 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 373361 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6585 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3553 والحالات الحرجة 566 حالة.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
03:37 PM

"الصحة": تسجيل 393  حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 231 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
4,876

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 17 مارس 2021، تسجيل 393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 383499 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 231 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 373361 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6585 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3553 والحالات الحرجة 566 حالة.

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