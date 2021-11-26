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مليشيا الحوثي تعتقل كبار أعيان محافظة حجة لرفضهم الزجّ بأبنائهم في القتال

بعد خسائرهم في جبهتي مأرب والساحل الغربي

أكدت مصادر أن مليشيا الحوثي تعتقل كبار أعيان محافظة حجة؛ لرفضهم الزجّ بأبنائهم في القتال.

وقالت المصادر: إن التحركات الحوثية لتجنيد مقاتلين في حجة تأتي بعد خسائرهم في جبهتي مأرب والساحل الغربي، طبقاً لـ"العربية نت".

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مليشيا الحوثي تعتقل كبار أعيان محافظة حجة لرفضهم الزجّ بأبنائهم في القتال
سبق

أكدت مصادر أن مليشيا الحوثي تعتقل كبار أعيان محافظة حجة؛ لرفضهم الزجّ بأبنائهم في القتال.

وقالت المصادر: إن التحركات الحوثية لتجنيد مقاتلين في حجة تأتي بعد خسائرهم في جبهتي مأرب والساحل الغربي، طبقاً لـ"العربية نت".

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
05:10 PM

مليشيا الحوثي تعتقل كبار أعيان محافظة حجة لرفضهم الزجّ بأبنائهم في القتال

بعد خسائرهم في جبهتي مأرب والساحل الغربي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت مصادر أن مليشيا الحوثي تعتقل كبار أعيان محافظة حجة؛ لرفضهم الزجّ بأبنائهم في القتال.

وقالت المصادر: إن التحركات الحوثية لتجنيد مقاتلين في حجة تأتي بعد خسائرهم في جبهتي مأرب والساحل الغربي، طبقاً لـ"العربية نت".

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