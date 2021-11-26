أكدت مصادر أن مليشيا الحوثي تعتقل كبار أعيان محافظة حجة؛ لرفضهم الزجّ بأبنائهم في القتال.
وقالت المصادر: إن التحركات الحوثية لتجنيد مقاتلين في حجة تأتي بعد خسائرهم في جبهتي مأرب والساحل الغربي، طبقاً لـ"العربية نت".
أكدت مصادر أن مليشيا الحوثي تعتقل كبار أعيان محافظة حجة؛ لرفضهم الزجّ بأبنائهم في القتال.
وقالت المصادر: إن التحركات الحوثية لتجنيد مقاتلين في حجة تأتي بعد خسائرهم في جبهتي مأرب والساحل الغربي، طبقاً لـ"العربية نت".
أكدت مصادر أن مليشيا الحوثي تعتقل كبار أعيان محافظة حجة؛ لرفضهم الزجّ بأبنائهم في القتال.
وقالت المصادر: إن التحركات الحوثية لتجنيد مقاتلين في حجة تأتي بعد خسائرهم في جبهتي مأرب والساحل الغربي، طبقاً لـ"العربية نت".
أكدت مصادر أن مليشيا الحوثي تعتقل كبار أعيان محافظة حجة؛ لرفضهم الزجّ بأبنائهم في القتال.
وقالت المصادر: إن التحركات الحوثية لتجنيد مقاتلين في حجة تأتي بعد خسائرهم في جبهتي مأرب والساحل الغربي، طبقاً لـ"العربية نت".