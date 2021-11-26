وقالت المصادر: إن التحركات الحوثية لتجنيد مقاتلين في حجة تأتي بعد خسائرهم في جبهتي مأرب والساحل الغربي، طبقاً لـ"العربية نت".

أكدت مصادر أن مليشيا الحوثي تعتقل كبار أعيان محافظة حجة؛ لرفضهم الزجّ بأبنائهم في القتال.

مليشيا الحوثي تعتقل كبار أعيان محافظة حجة لرفضهم الزجّ بأبنائهم في القتال صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-26 أكدت مصادر أن مليشيا الحوثي تعتقل كبار أعيان محافظة حجة؛ لرفضهم الزجّ بأبنائهم في القتال. وقالت المصادر: إن التحركات الحوثية لتجنيد مقاتلين في حجة تأتي بعد خسائرهم في جبهتي مأرب والساحل الغربي، طبقاً لـ"العربية نت".

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443 05:10 PM

مليشيا الحوثي تعتقل كبار أعيان محافظة حجة لرفضهم الزجّ بأبنائهم في القتال بعد خسائرهم في جبهتي مأرب والساحل الغربي





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أكدت مصادر أن مليشيا الحوثي تعتقل كبار أعيان محافظة حجة؛ لرفضهم الزجّ بأبنائهم في القتال.

وقالت المصادر: إن التحركات الحوثية لتجنيد مقاتلين في حجة تأتي بعد خسائرهم في جبهتي مأرب والساحل الغربي، طبقاً لـ"العربية نت".