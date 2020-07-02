النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

‫ النيابة العامة تأمر بالقبض على مواطن أساء للمرأة العاملة

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن مركز الرصد النيابي وثّق قيام مواطن بإنتاج محتوى معلوماتي في إحدى منصات التواصل الاجتماعي يظهر محتواه إساءة مباشرة إلى المرأه السعودية، وذلك بالتلفظ عليها بألفاظ مهينة للكرامة، بحجة رفضه خروجها للعمل، وانتقاده دعم- المرأة وتمكينها في المجتمع.

وبناءً على المادتين ( ١٥ ، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، ونظراً لما تقتضيه المصلحة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المواطن المسيئ، بعد إجراءات البحث والتحرى والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى الجهة المختصة في النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع باهتمام كل ما من شأنه المساس بحقوق المرأة المكفولة نظاماً، ومن ذلك النيل من كرامتها وحريتها المشروعة أياً كانت ذرائع ذلك الفعل، وتتخذ إزاء ذلك كل ما يلزم وفق اختصاصها النظامي.

النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
‫ النيابة العامة تأمر بالقبض على مواطن أساء للمرأة العاملة
سبق

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن مركز الرصد النيابي وثّق قيام مواطن بإنتاج محتوى معلوماتي في إحدى منصات التواصل الاجتماعي يظهر محتواه إساءة مباشرة إلى المرأه السعودية، وذلك بالتلفظ عليها بألفاظ مهينة للكرامة، بحجة رفضه خروجها للعمل، وانتقاده دعم- المرأة وتمكينها في المجتمع.

وبناءً على المادتين ( ١٥ ، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، ونظراً لما تقتضيه المصلحة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المواطن المسيئ، بعد إجراءات البحث والتحرى والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى الجهة المختصة في النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع باهتمام كل ما من شأنه المساس بحقوق المرأة المكفولة نظاماً، ومن ذلك النيل من كرامتها وحريتها المشروعة أياً كانت ذرائع ذلك الفعل، وتتخذ إزاء ذلك كل ما يلزم وفق اختصاصها النظامي.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
07:42 PM
اخر تعديل
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
09:11 PM

‫ النيابة العامة تأمر بالقبض على مواطن أساء للمرأة العاملة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
20,817

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن مركز الرصد النيابي وثّق قيام مواطن بإنتاج محتوى معلوماتي في إحدى منصات التواصل الاجتماعي يظهر محتواه إساءة مباشرة إلى المرأه السعودية، وذلك بالتلفظ عليها بألفاظ مهينة للكرامة، بحجة رفضه خروجها للعمل، وانتقاده دعم- المرأة وتمكينها في المجتمع.

وبناءً على المادتين ( ١٥ ، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، ونظراً لما تقتضيه المصلحة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المواطن المسيئ، بعد إجراءات البحث والتحرى والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى الجهة المختصة في النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع باهتمام كل ما من شأنه المساس بحقوق المرأة المكفولة نظاماً، ومن ذلك النيل من كرامتها وحريتها المشروعة أياً كانت ذرائع ذلك الفعل، وتتخذ إزاء ذلك كل ما يلزم وفق اختصاصها النظامي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,539
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,664
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,467
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,749

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني
قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة