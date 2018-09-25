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السودان.. محتجّون يغلقون خط وقود يمدّ الخرطوم

أوقفوا عمل محطة للسكك الحديدية في ولاية البحر الأحمر

أغلق محتجون سودانيون، اليوم "السبت" محطة السكك الحديدية بمنطقة هيا في ولاية البحر الأحمر شرقي السودان، بعد 5 أيام من إغلاق الميناء الرئيسي؛ بسبب احتجاجات المعترضين على اتفاق جوبا للسلام العام الماضي.

وذكر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، الذي يمثل المحتجين، أن إغلاق السكك الحديدية في محطة هيا جاء تنفيذًا لتوجيهاته؛ وفقًا لـ"الشرق".

وأضاف المجلس عبر حسابه في "فيسبوك" أن المحتجين أغلقوا أيضًا خط البنزين الناقل من مدينة هيا إلى الخرطوم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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السودان.. محتجّون يغلقون خط وقود يمدّ الخرطوم
سبق

أغلق محتجون سودانيون، اليوم "السبت" محطة السكك الحديدية بمنطقة هيا في ولاية البحر الأحمر شرقي السودان، بعد 5 أيام من إغلاق الميناء الرئيسي؛ بسبب احتجاجات المعترضين على اتفاق جوبا للسلام العام الماضي.

وذكر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، الذي يمثل المحتجين، أن إغلاق السكك الحديدية في محطة هيا جاء تنفيذًا لتوجيهاته؛ وفقًا لـ"الشرق".

وأضاف المجلس عبر حسابه في "فيسبوك" أن المحتجين أغلقوا أيضًا خط البنزين الناقل من مدينة هيا إلى الخرطوم.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
02:52 PM

السودان.. محتجّون يغلقون خط وقود يمدّ الخرطوم

أوقفوا عمل محطة للسكك الحديدية في ولاية البحر الأحمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أغلق محتجون سودانيون، اليوم "السبت" محطة السكك الحديدية بمنطقة هيا في ولاية البحر الأحمر شرقي السودان، بعد 5 أيام من إغلاق الميناء الرئيسي؛ بسبب احتجاجات المعترضين على اتفاق جوبا للسلام العام الماضي.

وذكر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، الذي يمثل المحتجين، أن إغلاق السكك الحديدية في محطة هيا جاء تنفيذًا لتوجيهاته؛ وفقًا لـ"الشرق".

وأضاف المجلس عبر حسابه في "فيسبوك" أن المحتجين أغلقوا أيضًا خط البنزين الناقل من مدينة هيا إلى الخرطوم.

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