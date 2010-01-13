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المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الأولى عالمياً كأفضل منظم مفوض

ضمن قوائم تصنيف بلومبرج للعام 2021م.. وتخطت البنوك العالمية الرائدة

تصدرت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، المركز الأول عالمياً كأفضل منظم مفوض ومدير منسق ضمن قوائم تصنيف بلومبرج للعام 2021م، كما أظهرت ذلك قائمة عمليات التمويل الإسلامي العالمية لعام 2021م الصادرة عن مؤسسة بلومبرج، لتتفوق بذلك على البنوك العالمية والإقليمية الرائدة في هذا المجال.

وتلعب المؤسسة دوراً رائداً في تعبئة الموارد على مستوى العالم من مجموعة واسعة من الشركاء والمستثمرين والمؤسسات المالية لتلبية الاحتياجات التمويلية للبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، ويعكس مدى التأثير الإيجابي لنموذج الأعمال الذي تنتهجه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على الأسواق المالية.

وسجلت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في عام 2021م، حجم تمويلات تزيد عن 5.23 مليارات دولار أمريكي، غطت حصة سوقية بلغت 21.2% كمدير منسق للتمويلات و18.6% بصفتها منظمًا مفوضًا لهذه التمويلات.

وتعليقًا على التصنيف قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سالم سنبل: يشرفنا أن نكون في صدارة قائمة بلومبرج لعام 2021م للتمويل الإسلامي بصفتنا مديرًا منسقًا ومنظمًا مفوضًا.

وأضاف: توضح هذه التصنيفات جدية والتزام فريق المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) بأن تكون حافزًا لتنمية التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأردف أن تمويلات التجارة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) تسهم في تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للناس في جميع أنحاء العالم،

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الأولى عالمياً كأفضل منظم مفوض
سبق

تصدرت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، المركز الأول عالمياً كأفضل منظم مفوض ومدير منسق ضمن قوائم تصنيف بلومبرج للعام 2021م، كما أظهرت ذلك قائمة عمليات التمويل الإسلامي العالمية لعام 2021م الصادرة عن مؤسسة بلومبرج، لتتفوق بذلك على البنوك العالمية والإقليمية الرائدة في هذا المجال.

وتلعب المؤسسة دوراً رائداً في تعبئة الموارد على مستوى العالم من مجموعة واسعة من الشركاء والمستثمرين والمؤسسات المالية لتلبية الاحتياجات التمويلية للبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، ويعكس مدى التأثير الإيجابي لنموذج الأعمال الذي تنتهجه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على الأسواق المالية.

وسجلت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في عام 2021م، حجم تمويلات تزيد عن 5.23 مليارات دولار أمريكي، غطت حصة سوقية بلغت 21.2% كمدير منسق للتمويلات و18.6% بصفتها منظمًا مفوضًا لهذه التمويلات.

وتعليقًا على التصنيف قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سالم سنبل: يشرفنا أن نكون في صدارة قائمة بلومبرج لعام 2021م للتمويل الإسلامي بصفتنا مديرًا منسقًا ومنظمًا مفوضًا.

وأضاف: توضح هذه التصنيفات جدية والتزام فريق المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) بأن تكون حافزًا لتنمية التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأردف أن تمويلات التجارة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) تسهم في تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للناس في جميع أنحاء العالم،

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
05:01 PM

المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الأولى عالمياً كأفضل منظم مفوض

ضمن قوائم تصنيف بلومبرج للعام 2021م.. وتخطت البنوك العالمية الرائدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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تصدرت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، المركز الأول عالمياً كأفضل منظم مفوض ومدير منسق ضمن قوائم تصنيف بلومبرج للعام 2021م، كما أظهرت ذلك قائمة عمليات التمويل الإسلامي العالمية لعام 2021م الصادرة عن مؤسسة بلومبرج، لتتفوق بذلك على البنوك العالمية والإقليمية الرائدة في هذا المجال.

وتلعب المؤسسة دوراً رائداً في تعبئة الموارد على مستوى العالم من مجموعة واسعة من الشركاء والمستثمرين والمؤسسات المالية لتلبية الاحتياجات التمويلية للبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، ويعكس مدى التأثير الإيجابي لنموذج الأعمال الذي تنتهجه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على الأسواق المالية.

وسجلت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في عام 2021م، حجم تمويلات تزيد عن 5.23 مليارات دولار أمريكي، غطت حصة سوقية بلغت 21.2% كمدير منسق للتمويلات و18.6% بصفتها منظمًا مفوضًا لهذه التمويلات.

وتعليقًا على التصنيف قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سالم سنبل: يشرفنا أن نكون في صدارة قائمة بلومبرج لعام 2021م للتمويل الإسلامي بصفتنا مديرًا منسقًا ومنظمًا مفوضًا.

وأضاف: توضح هذه التصنيفات جدية والتزام فريق المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) بأن تكون حافزًا لتنمية التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأردف أن تمويلات التجارة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) تسهم في تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للناس في جميع أنحاء العالم،

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