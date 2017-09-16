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"ترامب": نعرف الجاني وراء هجمات أرامكو وننتظر "التحقيق السعودي"

مستشارة البيت الأبيض ألقت اللوم على إيران في الهجوم على حقول النفط

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تنتظر تحقيق السعودية حول الهجمات الإرهابية على منشآت أرامكو، ووفقًا لذلك يمكننا التحرك للأمام.
وقال ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نعتقد أننا نعرف من يقف وراء الهجمات".
من جانبها ألقت مستشارة البيت الأبيض الخاصة كيليان كونواي، اللوم على إيران في هجومها الأخير على حقول النفط السعودية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب": نعرف الجاني وراء هجمات أرامكو وننتظر "التحقيق السعودي"
سبق

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تنتظر تحقيق السعودية حول الهجمات الإرهابية على منشآت أرامكو، ووفقًا لذلك يمكننا التحرك للأمام.
وقال ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نعتقد أننا نعرف من يقف وراء الهجمات".
من جانبها ألقت مستشارة البيت الأبيض الخاصة كيليان كونواي، اللوم على إيران في هجومها الأخير على حقول النفط السعودية.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
08:26 AM
اخر تعديل
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
09:11 AM

"ترامب": نعرف الجاني وراء هجمات أرامكو وننتظر "التحقيق السعودي"

مستشارة البيت الأبيض ألقت اللوم على إيران في الهجوم على حقول النفط

A A A
خالد علي - الرياض
8
7,158

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تنتظر تحقيق السعودية حول الهجمات الإرهابية على منشآت أرامكو، ووفقًا لذلك يمكننا التحرك للأمام.
وقال ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نعتقد أننا نعرف من يقف وراء الهجمات".
من جانبها ألقت مستشارة البيت الأبيض الخاصة كيليان كونواي، اللوم على إيران في هجومها الأخير على حقول النفط السعودية.

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