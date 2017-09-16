كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تنتظر تحقيق السعودية حول الهجمات الإرهابية على منشآت أرامكو، ووفقًا لذلك يمكننا التحرك للأمام. وقال ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نعتقد أننا نعرف من يقف وراء الهجمات". من جانبها ألقت مستشارة البيت الأبيض الخاصة كيليان كونواي، اللوم على إيران في هجومها الأخير على حقول النفط السعودية.

"ترامب": نعرف الجاني وراء هجمات أرامكو وننتظر "التحقيق السعودي" خالد علي سبق 2019-09-16 كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تنتظر تحقيق السعودية حول الهجمات الإرهابية على منشآت أرامكو، ووفقًا لذلك يمكننا التحرك للأمام.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نعتقد أننا نعرف من يقف وراء الهجمات".

من جانبها ألقت مستشارة البيت الأبيض الخاصة كيليان كونواي، اللوم على إيران في هجومها الأخير على حقول النفط السعودية.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441 08:26 AM

اخر تعديل 16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441 09:11 AM

"ترامب": نعرف الجاني وراء هجمات أرامكو وننتظر "التحقيق السعودي" مستشارة البيت الأبيض ألقت اللوم على إيران في الهجوم على حقول النفط





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كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تنتظر تحقيق السعودية حول الهجمات الإرهابية على منشآت أرامكو، ووفقًا لذلك يمكننا التحرك للأمام.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نعتقد أننا نعرف من يقف وراء الهجمات".

من جانبها ألقت مستشارة البيت الأبيض الخاصة كيليان كونواي، اللوم على إيران في هجومها الأخير على حقول النفط السعودية.