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شاهد.. تجمع المتسوقين يغلق محلاً جديداً في الشرائع

خالف التدابير الاحترازية.. والجهات ذات العلاقة باشرته

تباشر الآن الجهات ذات العلاقة، ممثلة ببلدية الشرائع والصحة والجهات الأمنية، أحد المحال في الشرائع بعد حضور أعداد كثيرة من المتسوقين أمام المحل الذي افتتح مؤخراً.

"سبق" وثقت جانباً من التجمع للمستوقين ومخالفة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من التجمعات.

وعلمت "سبق" أن الجهات ذات العلاقة باشرت الموقع مساء اليوم، وأغلقته احترازياً، وما زال هناك عدد من المتسوقات موجودات حتى وقت كتابة الخبر أمام الموقع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. تجمع المتسوقين يغلق محلاً جديداً في الشرائع
سبق

تباشر الآن الجهات ذات العلاقة، ممثلة ببلدية الشرائع والصحة والجهات الأمنية، أحد المحال في الشرائع بعد حضور أعداد كثيرة من المتسوقين أمام المحل الذي افتتح مؤخراً.

"سبق" وثقت جانباً من التجمع للمستوقين ومخالفة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من التجمعات.

وعلمت "سبق" أن الجهات ذات العلاقة باشرت الموقع مساء اليوم، وأغلقته احترازياً، وما زال هناك عدد من المتسوقات موجودات حتى وقت كتابة الخبر أمام الموقع.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
08:13 PM

شاهد.. تجمع المتسوقين يغلق محلاً جديداً في الشرائع

خالف التدابير الاحترازية.. والجهات ذات العلاقة باشرته

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
663

تباشر الآن الجهات ذات العلاقة، ممثلة ببلدية الشرائع والصحة والجهات الأمنية، أحد المحال في الشرائع بعد حضور أعداد كثيرة من المتسوقين أمام المحل الذي افتتح مؤخراً.

"سبق" وثقت جانباً من التجمع للمستوقين ومخالفة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من التجمعات.

وعلمت "سبق" أن الجهات ذات العلاقة باشرت الموقع مساء اليوم، وأغلقته احترازياً، وما زال هناك عدد من المتسوقات موجودات حتى وقت كتابة الخبر أمام الموقع.

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