مشرف برنامج "صنع في السعودية": المشاركة بالمعارض الدولية تجربة مفيدة لشركاتنا

٣١ شركة وطنية تشارك بمعرضي "الغذاء الإفريقي" و"باك بروسيس ٢٠٢١" بالقاهرة

تستمر مشاركة جناح المملكة في معرضي "الغذاء الإفريقي" و"باك بروسيس ٢٠٢١" لليوم الثاني على التوالي ممثلة في برنامج "صنع في السعودية" التابع لهيئة تنمية الصادرات من خلال مشاركة قطاعي الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري بالقاهرة .

وتفصيلاً، عدّ المشرف العام على برنامج صنع في السعودية فيصل المغلوث في تصريح لـ "واس" المشاركة السعودية في المعرضين بالمفيدة والمثمرة، مشيراً إلى أن عدد الشركات السعودية المشاركة يصل إلى ٣١ شركة وطنية في مجالي صناعة الأغذية والتعبئة والتغليف.

وأوضح "المغلوث" على هامش مشاركة المملكة في المعرضين المقامين بأرض المعارض بالقاهرة أن مشاركة الشركات السعودية في مثل هذه المعارض الدولية بمثابة عائد مميز على مستوى الفرص الاستثمارية والتسويقية.

وأشار المشرف على برنامج "صنع في السعودية" إلى أهمية العلاقة التجارية السعودية المصرية الممتدة إلى مجالات كثيرة واصفاً إياها بالمتينة، مستشهداً بالدعم الذي يسهم في إتاحة الفرصة للشركات السعودية للمشاركة في المعرض، فضلاً عن الإجراءات اللوجستية المتيسرة لإمكانية المشاركة به.

وأكد أن مثل هذه المعارض الدولية تتيح فرصاً كبيرة أمام الشركات المصدرة والمستوردة في كلا البلدين، وتفتح آفاق التجارة البينية في مختلف المجالات لما تضفيه هذه المعارض من قيمة للمنتجات المعروضة، مشدداً على أن المملكة العربية السعودية ومصر تشكلان ثقلاً تجارياً على مستوى المنطقة العربية، خاصة في ظل التعاون الاقتصادي الكبير بينهما الذي يرفع من الاقتصاد العربي.

وفي الختام وجَّه المغلوث دعوة للمستثمرين ورجال الأعمال للتعاون مع برنامج "صنع في السعودية" الذي وجد لأجلهم، ولن يتوانى عن دعم المستثمر السعودي في المجالات كافة.