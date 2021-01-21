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"بيلوسي": جاهزون لتحويل إجراءات عزل "ترامب" إلى مجلس الشيوخ

اعتبرته حرض "الغوغاء" للهجوم على الكونجرس

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في مؤتمر صحفي اليوم (الخميس): "جاهزون لتحويل إجراءات عزل دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ".

معتبرة أنه "من الواضح أن ترامب حرض الغوغاء للهجوم على مبنى الكونجرس".

وذكرت أن السلطات ستلاحق الأشخاص الذين ساعدوا في اقتحام الكونجرس ولكن يجب جمع الأدلة".

وكشفت "بيلوسي" عن أن إدارة "ترامب" لم يكن لديها خطة لتوزيع اللقاحات.

ولفتت إلى أن الرئيس جو بايدن سيوقع أمرًا تنفيذيًا لتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي للمساعدة في مواجهة جائحة كورونا.

وأشارت رئيسة مجلس النواب إلى أن الأمريكيين يمكنهم الآن تجاوز جائحة كورونا والعمل بشكل أفضل.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بيلوسي": جاهزون لتحويل إجراءات عزل "ترامب" إلى مجلس الشيوخ
سبق

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في مؤتمر صحفي اليوم (الخميس): "جاهزون لتحويل إجراءات عزل دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ".

معتبرة أنه "من الواضح أن ترامب حرض الغوغاء للهجوم على مبنى الكونجرس".

وذكرت أن السلطات ستلاحق الأشخاص الذين ساعدوا في اقتحام الكونجرس ولكن يجب جمع الأدلة".

وكشفت "بيلوسي" عن أن إدارة "ترامب" لم يكن لديها خطة لتوزيع اللقاحات.

ولفتت إلى أن الرئيس جو بايدن سيوقع أمرًا تنفيذيًا لتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي للمساعدة في مواجهة جائحة كورونا.

وأشارت رئيسة مجلس النواب إلى أن الأمريكيين يمكنهم الآن تجاوز جائحة كورونا والعمل بشكل أفضل.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
07:22 PM

"بيلوسي": جاهزون لتحويل إجراءات عزل "ترامب" إلى مجلس الشيوخ

اعتبرته حرض "الغوغاء" للهجوم على الكونجرس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في مؤتمر صحفي اليوم (الخميس): "جاهزون لتحويل إجراءات عزل دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ".

معتبرة أنه "من الواضح أن ترامب حرض الغوغاء للهجوم على مبنى الكونجرس".

وذكرت أن السلطات ستلاحق الأشخاص الذين ساعدوا في اقتحام الكونجرس ولكن يجب جمع الأدلة".

وكشفت "بيلوسي" عن أن إدارة "ترامب" لم يكن لديها خطة لتوزيع اللقاحات.

ولفتت إلى أن الرئيس جو بايدن سيوقع أمرًا تنفيذيًا لتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي للمساعدة في مواجهة جائحة كورونا.

وأشارت رئيسة مجلس النواب إلى أن الأمريكيين يمكنهم الآن تجاوز جائحة كورونا والعمل بشكل أفضل.

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