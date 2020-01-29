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انعدام يقين.. لماذا تخاف شركة "آبل" من "كورونا"؟

عدد من مورديها في معقل الفيروس

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" تيم كوك، عن مخاوفه من انتشار فيروس "كورونا"، مشيراً إلى احتمالية تأثيره على أنشطة الشركة.

وأوضح "كوك" أن "وجود عدد من موردي آبل في مدينة ووهان الصينية معقل الفيروس، جعل الشركة تمر بحالة من انعدام اليقين بشأن مدى تأثير الأمر على مبيعاتها، وفقاً لـ"الحرة".

وأضاف أنه بالإضافة إلى حجم المبيعات الكبير للشركة في الصين، فإن "آبل" تقوم بتجميع العديد من منتجاتها هناك أيضاً.

وبيّن الرئيس التنفيذي أن بعض موردي "آبل" سيغلقون مصانعهم؛ للوقاية من انتشار محتمل لفيروس "كورونا".

آبل فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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انعدام يقين.. لماذا تخاف شركة "آبل" من "كورونا"؟
سبق

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" تيم كوك، عن مخاوفه من انتشار فيروس "كورونا"، مشيراً إلى احتمالية تأثيره على أنشطة الشركة.

وأوضح "كوك" أن "وجود عدد من موردي آبل في مدينة ووهان الصينية معقل الفيروس، جعل الشركة تمر بحالة من انعدام اليقين بشأن مدى تأثير الأمر على مبيعاتها، وفقاً لـ"الحرة".

وأضاف أنه بالإضافة إلى حجم المبيعات الكبير للشركة في الصين، فإن "آبل" تقوم بتجميع العديد من منتجاتها هناك أيضاً.

وبيّن الرئيس التنفيذي أن بعض موردي "آبل" سيغلقون مصانعهم؛ للوقاية من انتشار محتمل لفيروس "كورونا".

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
06:32 PM

انعدام يقين.. لماذا تخاف شركة "آبل" من "كورونا"؟

عدد من مورديها في معقل الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,571

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" تيم كوك، عن مخاوفه من انتشار فيروس "كورونا"، مشيراً إلى احتمالية تأثيره على أنشطة الشركة.

وأوضح "كوك" أن "وجود عدد من موردي آبل في مدينة ووهان الصينية معقل الفيروس، جعل الشركة تمر بحالة من انعدام اليقين بشأن مدى تأثير الأمر على مبيعاتها، وفقاً لـ"الحرة".

وأضاف أنه بالإضافة إلى حجم المبيعات الكبير للشركة في الصين، فإن "آبل" تقوم بتجميع العديد من منتجاتها هناك أيضاً.

وبيّن الرئيس التنفيذي أن بعض موردي "آبل" سيغلقون مصانعهم؛ للوقاية من انتشار محتمل لفيروس "كورونا".

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