انعدام يقين.. لماذا تخاف شركة "آبل" من "كورونا"؟

عدد من مورديها في معقل الفيروس

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" تيم كوك، عن مخاوفه من انتشار فيروس "كورونا"، مشيراً إلى احتمالية تأثيره على أنشطة الشركة.

وأوضح "كوك" أن "وجود عدد من موردي آبل في مدينة ووهان الصينية معقل الفيروس، جعل الشركة تمر بحالة من انعدام اليقين بشأن مدى تأثير الأمر على مبيعاتها، وفقاً لـ"الحرة".

وأضاف أنه بالإضافة إلى حجم المبيعات الكبير للشركة في الصين، فإن "آبل" تقوم بتجميع العديد من منتجاتها هناك أيضاً.

وبيّن الرئيس التنفيذي أن بعض موردي "آبل" سيغلقون مصانعهم؛ للوقاية من انتشار محتمل لفيروس "كورونا".