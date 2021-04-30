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أمانة الجوف تنفذ أكثر من 11 ألف جولة رقابية وترصد 31 مخالفة خلال أسبوع

شملت الأسواق والمنشآت والمقاهي والمطاعم لمتابعة الالتزام بالاحترازات

تواصل فرق الرقابة الصحية بأمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها جولات الرقابة الميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

وتفصيلًا: أوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أنه تم تنفيذ 11859 جولة رقابية على المراكز والمنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي خلال أسبوع للتأكد من تطبيق التدابير الوقائية، سجل خلالها 31 مخالفة للإجراءات الاحترازية، كما تم إغلاق 5 منشآت رصدت عليها مخالفات.

ودعا "الحموان" المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

الجوف أمانة الجوف فيروس كورونا الجديد منطقة الجوف أمانة منطقة الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الجوف تنفذ أكثر من 11 ألف جولة رقابية وترصد 31 مخالفة خلال أسبوع
سبق

تواصل فرق الرقابة الصحية بأمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها جولات الرقابة الميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

وتفصيلًا: أوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أنه تم تنفيذ 11859 جولة رقابية على المراكز والمنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي خلال أسبوع للتأكد من تطبيق التدابير الوقائية، سجل خلالها 31 مخالفة للإجراءات الاحترازية، كما تم إغلاق 5 منشآت رصدت عليها مخالفات.

ودعا "الحموان" المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
08:57 PM

أمانة الجوف تنفذ أكثر من 11 ألف جولة رقابية وترصد 31 مخالفة خلال أسبوع

شملت الأسواق والمنشآت والمقاهي والمطاعم لمتابعة الالتزام بالاحترازات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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تواصل فرق الرقابة الصحية بأمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها جولات الرقابة الميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

وتفصيلًا: أوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أنه تم تنفيذ 11859 جولة رقابية على المراكز والمنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي خلال أسبوع للتأكد من تطبيق التدابير الوقائية، سجل خلالها 31 مخالفة للإجراءات الاحترازية، كما تم إغلاق 5 منشآت رصدت عليها مخالفات.

ودعا "الحموان" المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

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