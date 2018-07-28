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انطلاق مركز لقاح كورونا المدرسي الثاني بمكتب تعليم صامطة

ضمن مبادرة الإدارة بالتعاون مع جامعة جازان "معًا نبادر"

تابع مدير مكتب تعليم صامطة عبد الرزاق الصميلي، انطلاق مركز لقاح كورونا المدرسي الثاني بمكتب التعليم بمتوسطة وثانوية اللقية للبنات.

جاء ذلك ضمن مبادرة الإدارة التي أطلقتها بالتعاون مع جامعة جازان "معًا نبادر"، الهادفة للتوسع في نطاق أخذ الجرعة الأولى من لقاح "كورونا – 19"، للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم ومختلف فئات المجتمع، عبر افتتاح عدد من المراكز المدرسية بمختلف مكاتب التعليم التابعة لها لتحصين جميع طلاب وطالبات تعليم جازان في الفئة العمرية من 12 وحتى 18 عامًا استعدادًا لعودة آمنة لمقاعد الدراسة.

وقال "الصميلي": إن مركز لقاحات مكتب تعليم صامطة الثاني يأتي بتوجيهات ومتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بمنطقة جازان؛ حرصًا من الإدارة على إنهاء تحصين جميع طلابها وطالباتها في الفئة السنية المشمولة قبل بداية العام الدراسي.

وأضاف أن ذلك يأتي بعد الإقبال الكبير الذي شهده المركز الأول بإسكان الملك عبد الله بالسهي.

وحث مدير مكتب تعليم صامطة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم وبقية فئات المجتمع المسارعة للاستفادة من خدمات المركز وأخذ الجرعة الأولى من اللقاح لمجتمع آمن.

وقدم شكره وتقديره للجهات الحكومية والأهلية والتطوعية في تنظيم استقبال المستفيدين بالمركز وتوجيههم لأخذ جرعات اللقاح، مع تطبيق الإجراءات الوقائية كالتباعد ولبس الكمامة وقياس درجة الحرارة، ممثلين بشرطة مخفر القفل وهيئة الهلال الأحمر ومتطوعيهم، والكشافة، ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقفل، وعدد من الفرق التطوعية التابعة لهم.

وشهد المركز إقبالًا كبيرًا من الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم وبقية فئات المجتمع في أولى ساعات انطلاقه؛ حيث سجل خلال أقل من ساعتين على انطلاقته تحصين أكثر من 500 مستفيد بالجرعة الأولى.

فيما بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة في نهاية اليوم الأول أكثر من 900 جرعة؛ الأمر الذي يدل على حرص الطلبة وأسرهم على اكتمال تحصينهم قبل بدء العام الدراسي المقبل، لتحقيق عودة دراسية آمنة.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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انطلاق مركز لقاح كورونا المدرسي الثاني بمكتب تعليم صامطة
سبق

تابع مدير مكتب تعليم صامطة عبد الرزاق الصميلي، انطلاق مركز لقاح كورونا المدرسي الثاني بمكتب التعليم بمتوسطة وثانوية اللقية للبنات.

جاء ذلك ضمن مبادرة الإدارة التي أطلقتها بالتعاون مع جامعة جازان "معًا نبادر"، الهادفة للتوسع في نطاق أخذ الجرعة الأولى من لقاح "كورونا – 19"، للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم ومختلف فئات المجتمع، عبر افتتاح عدد من المراكز المدرسية بمختلف مكاتب التعليم التابعة لها لتحصين جميع طلاب وطالبات تعليم جازان في الفئة العمرية من 12 وحتى 18 عامًا استعدادًا لعودة آمنة لمقاعد الدراسة.

وقال "الصميلي": إن مركز لقاحات مكتب تعليم صامطة الثاني يأتي بتوجيهات ومتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بمنطقة جازان؛ حرصًا من الإدارة على إنهاء تحصين جميع طلابها وطالباتها في الفئة السنية المشمولة قبل بداية العام الدراسي.

وأضاف أن ذلك يأتي بعد الإقبال الكبير الذي شهده المركز الأول بإسكان الملك عبد الله بالسهي.

وحث مدير مكتب تعليم صامطة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم وبقية فئات المجتمع المسارعة للاستفادة من خدمات المركز وأخذ الجرعة الأولى من اللقاح لمجتمع آمن.

وقدم شكره وتقديره للجهات الحكومية والأهلية والتطوعية في تنظيم استقبال المستفيدين بالمركز وتوجيههم لأخذ جرعات اللقاح، مع تطبيق الإجراءات الوقائية كالتباعد ولبس الكمامة وقياس درجة الحرارة، ممثلين بشرطة مخفر القفل وهيئة الهلال الأحمر ومتطوعيهم، والكشافة، ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقفل، وعدد من الفرق التطوعية التابعة لهم.

وشهد المركز إقبالًا كبيرًا من الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم وبقية فئات المجتمع في أولى ساعات انطلاقه؛ حيث سجل خلال أقل من ساعتين على انطلاقته تحصين أكثر من 500 مستفيد بالجرعة الأولى.

فيما بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة في نهاية اليوم الأول أكثر من 900 جرعة؛ الأمر الذي يدل على حرص الطلبة وأسرهم على اكتمال تحصينهم قبل بدء العام الدراسي المقبل، لتحقيق عودة دراسية آمنة.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
05:13 PM
اخر تعديل
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
04:12 AM

انطلاق مركز لقاح كورونا المدرسي الثاني بمكتب تعليم صامطة

ضمن مبادرة الإدارة بالتعاون مع جامعة جازان "معًا نبادر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تابع مدير مكتب تعليم صامطة عبد الرزاق الصميلي، انطلاق مركز لقاح كورونا المدرسي الثاني بمكتب التعليم بمتوسطة وثانوية اللقية للبنات.

جاء ذلك ضمن مبادرة الإدارة التي أطلقتها بالتعاون مع جامعة جازان "معًا نبادر"، الهادفة للتوسع في نطاق أخذ الجرعة الأولى من لقاح "كورونا – 19"، للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم ومختلف فئات المجتمع، عبر افتتاح عدد من المراكز المدرسية بمختلف مكاتب التعليم التابعة لها لتحصين جميع طلاب وطالبات تعليم جازان في الفئة العمرية من 12 وحتى 18 عامًا استعدادًا لعودة آمنة لمقاعد الدراسة.

وقال "الصميلي": إن مركز لقاحات مكتب تعليم صامطة الثاني يأتي بتوجيهات ومتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بمنطقة جازان؛ حرصًا من الإدارة على إنهاء تحصين جميع طلابها وطالباتها في الفئة السنية المشمولة قبل بداية العام الدراسي.

وأضاف أن ذلك يأتي بعد الإقبال الكبير الذي شهده المركز الأول بإسكان الملك عبد الله بالسهي.

وحث مدير مكتب تعليم صامطة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم وبقية فئات المجتمع المسارعة للاستفادة من خدمات المركز وأخذ الجرعة الأولى من اللقاح لمجتمع آمن.

وقدم شكره وتقديره للجهات الحكومية والأهلية والتطوعية في تنظيم استقبال المستفيدين بالمركز وتوجيههم لأخذ جرعات اللقاح، مع تطبيق الإجراءات الوقائية كالتباعد ولبس الكمامة وقياس درجة الحرارة، ممثلين بشرطة مخفر القفل وهيئة الهلال الأحمر ومتطوعيهم، والكشافة، ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقفل، وعدد من الفرق التطوعية التابعة لهم.

وشهد المركز إقبالًا كبيرًا من الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم وبقية فئات المجتمع في أولى ساعات انطلاقه؛ حيث سجل خلال أقل من ساعتين على انطلاقته تحصين أكثر من 500 مستفيد بالجرعة الأولى.

فيما بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة في نهاية اليوم الأول أكثر من 900 جرعة؛ الأمر الذي يدل على حرص الطلبة وأسرهم على اكتمال تحصينهم قبل بدء العام الدراسي المقبل، لتحقيق عودة دراسية آمنة.

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