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جمرك الوديعة: إنهاء إجراءات أكثر من 110 آلاف شاحنة ومركبة خلال 5 أشهر

قال: من خلال عمل تكاملي وتنسيق متواصل مع جميع الجهات العاملة بالمنفذ

أنهى جمرك الوديعة خلال الفترة من 22 يوليو، وحتى 30 ديسمبر 2020م، إجراءات أكثر من 63 ألف شاحنة على مستوى الواردات والصادرات وأكثر من 47 ألف مركبة "خاصة" قادمة ومغادرة من وإلى المملكة، إضافة إلى إجراءات أكثر من 45 ألف معاملة جمركية شملت معاملات الصادرات والواردات وإعادة التصدير والترانزيت.

وأوضح مدير منفذ الوديعة والمشرف العام على منفذ الخضراء سعود العنزي، أن الجمارك السعودية في منفذ الوديعة تُواصل عملها الدؤوب لتيسير إجراءات دخول وخروج البضائع من وإلى المملكة، والعمل في الوقت ذاته على إحكام الرقابة على حركة العمل الجمركي من خلال عمل تكاملي وتنسيق متواصل مع جميع الجهات العاملة بالمنفذ.

وأضاف أن منفذ الوديعة يُعد من أبرز المنافذ التي تنشط فيها حركة الواردات والصادرات؛ حيث يشهد حركة عمل جمركي مستمرة؛ مبينًا أن عملية إنهاء إجراءات دخول وخروج البضائع والمركبات تتم بانسيابية تضمن تدفقها دون أي تأثير، إلى جانب فرض الرقابة الجمركية التي تحقق إنفاذ الأنظمة والقوانين لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني؛ مشيرًا إلى سعي الجمرك المتواصل لتقديم خدمات جمركية تُحقق رضا جميع المستفيدين من هذه الخدمات.

وأشار العنزي إلى أن الجمرك يعمل خلال الفترة الماضية وفق تدابير احترازية واحتياطات وقائية تُحقق -بمشيئة الله- سلامة جميع العاملين في المنفذ، إضافة إلى الوفاء بجميع التدابير الاحترازية في بيئات العمل مثل تعقيم مرافق الجمرك، وتزويد جميع العاملين بالمستلزمات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وبيّن أن جمرك الوديعة قد افتتح -مطلع الشهر الجاري- قسم الصادر الجديد بالمنفذ الذي أسهم في تسهيل حركة العمل الجمركي على مستوى الركاب والصادرات؛ حيث يأتي افتتاحه سعيًا لتقديم خدمات جمركية متميزة للعابرين عبر المنفذ من المغادرين والقادمين من الأشقاء بجمهورية اليمن، وتيسير إجراءاتهم وحركة التجارة بالمنفذ وفق الإجراءات الجمركية المتبعة والأنظمة المعمول بها.

من جهته أوضح قائد قوة أمن منفذ الوديعة العقيد نايف الزهراني أن مهمة قوة أمن المنفذ تقوم بحماية أمن المنفذ من أي اعتداء سواء من الداخل أو الخارج وحماية المسافرين وجميع العاملين في المنفذ.

بدوره، أشار مدير جوازات منفذ الوديعة المقدم محمد القحطاني، إلى إنهاء إجراءات عملية دخول وخروج المسافرين في وقت قياسي ودون تأخير.

من جهتهم عبّر الأشقاء اليمنيون عن بالغ شكرهم وامتنانهم وتقديرهم لحكومة المملكة على ما تقوم به من جهود كبيرة في توفير جميع الخدمات لهم، كما عبّروا عن شكرهم للجهات العاملة بالمنفذ، على اهتمامهم وعملهم المتواصل في إنهاء وتسهيل إجراءات دخولهم وخروجهم بكل يسر وسهولة.

منفذ الوديعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جمرك الوديعة: إنهاء إجراءات أكثر من 110 آلاف شاحنة ومركبة خلال 5 أشهر
سبق

أنهى جمرك الوديعة خلال الفترة من 22 يوليو، وحتى 30 ديسمبر 2020م، إجراءات أكثر من 63 ألف شاحنة على مستوى الواردات والصادرات وأكثر من 47 ألف مركبة "خاصة" قادمة ومغادرة من وإلى المملكة، إضافة إلى إجراءات أكثر من 45 ألف معاملة جمركية شملت معاملات الصادرات والواردات وإعادة التصدير والترانزيت.

وأوضح مدير منفذ الوديعة والمشرف العام على منفذ الخضراء سعود العنزي، أن الجمارك السعودية في منفذ الوديعة تُواصل عملها الدؤوب لتيسير إجراءات دخول وخروج البضائع من وإلى المملكة، والعمل في الوقت ذاته على إحكام الرقابة على حركة العمل الجمركي من خلال عمل تكاملي وتنسيق متواصل مع جميع الجهات العاملة بالمنفذ.

وأضاف أن منفذ الوديعة يُعد من أبرز المنافذ التي تنشط فيها حركة الواردات والصادرات؛ حيث يشهد حركة عمل جمركي مستمرة؛ مبينًا أن عملية إنهاء إجراءات دخول وخروج البضائع والمركبات تتم بانسيابية تضمن تدفقها دون أي تأثير، إلى جانب فرض الرقابة الجمركية التي تحقق إنفاذ الأنظمة والقوانين لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني؛ مشيرًا إلى سعي الجمرك المتواصل لتقديم خدمات جمركية تُحقق رضا جميع المستفيدين من هذه الخدمات.

وأشار العنزي إلى أن الجمرك يعمل خلال الفترة الماضية وفق تدابير احترازية واحتياطات وقائية تُحقق -بمشيئة الله- سلامة جميع العاملين في المنفذ، إضافة إلى الوفاء بجميع التدابير الاحترازية في بيئات العمل مثل تعقيم مرافق الجمرك، وتزويد جميع العاملين بالمستلزمات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وبيّن أن جمرك الوديعة قد افتتح -مطلع الشهر الجاري- قسم الصادر الجديد بالمنفذ الذي أسهم في تسهيل حركة العمل الجمركي على مستوى الركاب والصادرات؛ حيث يأتي افتتاحه سعيًا لتقديم خدمات جمركية متميزة للعابرين عبر المنفذ من المغادرين والقادمين من الأشقاء بجمهورية اليمن، وتيسير إجراءاتهم وحركة التجارة بالمنفذ وفق الإجراءات الجمركية المتبعة والأنظمة المعمول بها.

من جهته أوضح قائد قوة أمن منفذ الوديعة العقيد نايف الزهراني أن مهمة قوة أمن المنفذ تقوم بحماية أمن المنفذ من أي اعتداء سواء من الداخل أو الخارج وحماية المسافرين وجميع العاملين في المنفذ.

بدوره، أشار مدير جوازات منفذ الوديعة المقدم محمد القحطاني، إلى إنهاء إجراءات عملية دخول وخروج المسافرين في وقت قياسي ودون تأخير.

من جهتهم عبّر الأشقاء اليمنيون عن بالغ شكرهم وامتنانهم وتقديرهم لحكومة المملكة على ما تقوم به من جهود كبيرة في توفير جميع الخدمات لهم، كما عبّروا عن شكرهم للجهات العاملة بالمنفذ، على اهتمامهم وعملهم المتواصل في إنهاء وتسهيل إجراءات دخولهم وخروجهم بكل يسر وسهولة.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
02:08 PM

جمرك الوديعة: إنهاء إجراءات أكثر من 110 آلاف شاحنة ومركبة خلال 5 أشهر

قال: من خلال عمل تكاملي وتنسيق متواصل مع جميع الجهات العاملة بالمنفذ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أنهى جمرك الوديعة خلال الفترة من 22 يوليو، وحتى 30 ديسمبر 2020م، إجراءات أكثر من 63 ألف شاحنة على مستوى الواردات والصادرات وأكثر من 47 ألف مركبة "خاصة" قادمة ومغادرة من وإلى المملكة، إضافة إلى إجراءات أكثر من 45 ألف معاملة جمركية شملت معاملات الصادرات والواردات وإعادة التصدير والترانزيت.

وأوضح مدير منفذ الوديعة والمشرف العام على منفذ الخضراء سعود العنزي، أن الجمارك السعودية في منفذ الوديعة تُواصل عملها الدؤوب لتيسير إجراءات دخول وخروج البضائع من وإلى المملكة، والعمل في الوقت ذاته على إحكام الرقابة على حركة العمل الجمركي من خلال عمل تكاملي وتنسيق متواصل مع جميع الجهات العاملة بالمنفذ.

وأضاف أن منفذ الوديعة يُعد من أبرز المنافذ التي تنشط فيها حركة الواردات والصادرات؛ حيث يشهد حركة عمل جمركي مستمرة؛ مبينًا أن عملية إنهاء إجراءات دخول وخروج البضائع والمركبات تتم بانسيابية تضمن تدفقها دون أي تأثير، إلى جانب فرض الرقابة الجمركية التي تحقق إنفاذ الأنظمة والقوانين لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني؛ مشيرًا إلى سعي الجمرك المتواصل لتقديم خدمات جمركية تُحقق رضا جميع المستفيدين من هذه الخدمات.

وأشار العنزي إلى أن الجمرك يعمل خلال الفترة الماضية وفق تدابير احترازية واحتياطات وقائية تُحقق -بمشيئة الله- سلامة جميع العاملين في المنفذ، إضافة إلى الوفاء بجميع التدابير الاحترازية في بيئات العمل مثل تعقيم مرافق الجمرك، وتزويد جميع العاملين بالمستلزمات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وبيّن أن جمرك الوديعة قد افتتح -مطلع الشهر الجاري- قسم الصادر الجديد بالمنفذ الذي أسهم في تسهيل حركة العمل الجمركي على مستوى الركاب والصادرات؛ حيث يأتي افتتاحه سعيًا لتقديم خدمات جمركية متميزة للعابرين عبر المنفذ من المغادرين والقادمين من الأشقاء بجمهورية اليمن، وتيسير إجراءاتهم وحركة التجارة بالمنفذ وفق الإجراءات الجمركية المتبعة والأنظمة المعمول بها.

من جهته أوضح قائد قوة أمن منفذ الوديعة العقيد نايف الزهراني أن مهمة قوة أمن المنفذ تقوم بحماية أمن المنفذ من أي اعتداء سواء من الداخل أو الخارج وحماية المسافرين وجميع العاملين في المنفذ.

بدوره، أشار مدير جوازات منفذ الوديعة المقدم محمد القحطاني، إلى إنهاء إجراءات عملية دخول وخروج المسافرين في وقت قياسي ودون تأخير.

من جهتهم عبّر الأشقاء اليمنيون عن بالغ شكرهم وامتنانهم وتقديرهم لحكومة المملكة على ما تقوم به من جهود كبيرة في توفير جميع الخدمات لهم، كما عبّروا عن شكرهم للجهات العاملة بالمنفذ، على اهتمامهم وعملهم المتواصل في إنهاء وتسهيل إجراءات دخولهم وخروجهم بكل يسر وسهولة.

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