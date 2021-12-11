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ساعات السلامة.. اختباران لماء زمزم يكشف عنها مختص بـ"رئاسة الحرمين"

3 أعوام عمل خدمة لضيوف الرحمن يبلورها "المسعودي" بشكر الله ثم القيادة

قال منسوب إدارة سقيا زمزم "قسم المختبر" دخيل الله بن فواز المسعودي: إنه يتم اختبار ماء زمزم المبارك بعدة تحاليل بكتيريولوجية وكيميائية، لكي ينعم ضيوف الرحمن بشرب ماء زمزم بصورة صحية وسليمة.

وأوضح أن هذه الاختبارات تستغرق من 24 إلى 42 ساعة بالنسبة لاختبار الميكروبيولوجي، ومن ساعتين إلى 4 ساعات للفحص الكيميائي؛ حيث تستخدم أحدث الأجهزة في هذا المجال خدمة لمرتادي المسجد الحرام، وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس؛ للحفاظ على ماء زمزم من أي ميكروبات قد تطرأ عليه.

ويعمل "المسعودي" في مجال الكيمياء بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقد قضى ما يقارب ثلاث سنوات في قسم المختبر الذي يقوم بقياس جودة ماء زمزم المبارك، والتأكد من خلوه من الملوثات والبكتيريا التي قد تظهر عليه.

وعن سؤاله عن انطباعه خلال الثلاث السنوات، قال "المسعودي": إنني في نعمة كريمة بفضل الله عز وجل بأن خصني بالعمل في أطهر بقاع الأرض وقبلة المسلمين، شعور فخر واعتزاز أن أعمل في خدمة المسجد الحرام ومرتاديه.

وتابع: "أرفع آيات الشكر لله سبحانه وتعالى ثم لقيادتنا الحكيمة -أطال الله في عمرها- وللرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أن أتاحوا لي هذه الفرصة العظيمة في خدمة أطهر بقاع الأرض".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ساعات السلامة.. اختباران لماء زمزم يكشف عنها مختص بـ"رئاسة الحرمين"
سبق

قال منسوب إدارة سقيا زمزم "قسم المختبر" دخيل الله بن فواز المسعودي: إنه يتم اختبار ماء زمزم المبارك بعدة تحاليل بكتيريولوجية وكيميائية، لكي ينعم ضيوف الرحمن بشرب ماء زمزم بصورة صحية وسليمة.

وأوضح أن هذه الاختبارات تستغرق من 24 إلى 42 ساعة بالنسبة لاختبار الميكروبيولوجي، ومن ساعتين إلى 4 ساعات للفحص الكيميائي؛ حيث تستخدم أحدث الأجهزة في هذا المجال خدمة لمرتادي المسجد الحرام، وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس؛ للحفاظ على ماء زمزم من أي ميكروبات قد تطرأ عليه.

ويعمل "المسعودي" في مجال الكيمياء بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقد قضى ما يقارب ثلاث سنوات في قسم المختبر الذي يقوم بقياس جودة ماء زمزم المبارك، والتأكد من خلوه من الملوثات والبكتيريا التي قد تظهر عليه.

وعن سؤاله عن انطباعه خلال الثلاث السنوات، قال "المسعودي": إنني في نعمة كريمة بفضل الله عز وجل بأن خصني بالعمل في أطهر بقاع الأرض وقبلة المسلمين، شعور فخر واعتزاز أن أعمل في خدمة المسجد الحرام ومرتاديه.

وتابع: "أرفع آيات الشكر لله سبحانه وتعالى ثم لقيادتنا الحكيمة -أطال الله في عمرها- وللرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أن أتاحوا لي هذه الفرصة العظيمة في خدمة أطهر بقاع الأرض".

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
02:17 PM

ساعات السلامة.. اختباران لماء زمزم يكشف عنها مختص بـ"رئاسة الحرمين"

3 أعوام عمل خدمة لضيوف الرحمن يبلورها "المسعودي" بشكر الله ثم القيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال منسوب إدارة سقيا زمزم "قسم المختبر" دخيل الله بن فواز المسعودي: إنه يتم اختبار ماء زمزم المبارك بعدة تحاليل بكتيريولوجية وكيميائية، لكي ينعم ضيوف الرحمن بشرب ماء زمزم بصورة صحية وسليمة.

وأوضح أن هذه الاختبارات تستغرق من 24 إلى 42 ساعة بالنسبة لاختبار الميكروبيولوجي، ومن ساعتين إلى 4 ساعات للفحص الكيميائي؛ حيث تستخدم أحدث الأجهزة في هذا المجال خدمة لمرتادي المسجد الحرام، وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس؛ للحفاظ على ماء زمزم من أي ميكروبات قد تطرأ عليه.

ويعمل "المسعودي" في مجال الكيمياء بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقد قضى ما يقارب ثلاث سنوات في قسم المختبر الذي يقوم بقياس جودة ماء زمزم المبارك، والتأكد من خلوه من الملوثات والبكتيريا التي قد تظهر عليه.

وعن سؤاله عن انطباعه خلال الثلاث السنوات، قال "المسعودي": إنني في نعمة كريمة بفضل الله عز وجل بأن خصني بالعمل في أطهر بقاع الأرض وقبلة المسلمين، شعور فخر واعتزاز أن أعمل في خدمة المسجد الحرام ومرتاديه.

وتابع: "أرفع آيات الشكر لله سبحانه وتعالى ثم لقيادتنا الحكيمة -أطال الله في عمرها- وللرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أن أتاحوا لي هذه الفرصة العظيمة في خدمة أطهر بقاع الأرض".

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