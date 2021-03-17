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﻿جماهير الاتحاد تطالب بفسخ عقد هارون كمارا

بعد الخروج "المر" من الكأس

‬شنت جماهير الاتحاد هجوماً لاذعاً على مهاجم الفريق هارون كمارا في مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة إدارة النادي بفسخ عقده.
ودشنت جماهير الاتحاد الغاضبة هاشتاج تحت عنوان " #طرد_هارون_كمارا_مطلب" تقدم الترند السعودي على "تويتر" اليوم الأربعاء.
ويرى المشجعون الغاضبون أن اللاعب لم يضف شيئاً ولم يقدم أي جديد منذ انتقاله للفريق قادماً من القادسية بل على العكس كان عبئاً ثقيلاً على الفريق فصبت الجماهير غضبها على اللاعب.
مما أثار حفيظة المشجعين أكثر بعد خروج الفريق من دور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بالخسارة من أمام الفتح في 1 / 2.
وحملت الجماهير الغاضبة كمارا مسؤولية هذا الخروج بعد أن أهدر فرصة وهو منفرد بالشباك إضافة إلى إضاعته فرصة هدف محقق حينما تباطأ في اللحاق بكرة حمد آل منصور العرضية الأرضية في الدقيقة 96 والتي كانت كفيلة بإنهاء المباراة.
تجدر الإشارة إلى أن نادي القادسية تقدم بشكوى ضد الاتحاد، لعدم وفاء الأخير بسداد 11 مليون ريال متبقية من صفقة انتقال كمارا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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﻿جماهير الاتحاد تطالب بفسخ عقد هارون كمارا
سبق

‬شنت جماهير الاتحاد هجوماً لاذعاً على مهاجم الفريق هارون كمارا في مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة إدارة النادي بفسخ عقده.
ودشنت جماهير الاتحاد الغاضبة هاشتاج تحت عنوان " #طرد_هارون_كمارا_مطلب" تقدم الترند السعودي على "تويتر" اليوم الأربعاء.
ويرى المشجعون الغاضبون أن اللاعب لم يضف شيئاً ولم يقدم أي جديد منذ انتقاله للفريق قادماً من القادسية بل على العكس كان عبئاً ثقيلاً على الفريق فصبت الجماهير غضبها على اللاعب.
مما أثار حفيظة المشجعين أكثر بعد خروج الفريق من دور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بالخسارة من أمام الفتح في 1 / 2.
وحملت الجماهير الغاضبة كمارا مسؤولية هذا الخروج بعد أن أهدر فرصة وهو منفرد بالشباك إضافة إلى إضاعته فرصة هدف محقق حينما تباطأ في اللحاق بكرة حمد آل منصور العرضية الأرضية في الدقيقة 96 والتي كانت كفيلة بإنهاء المباراة.
تجدر الإشارة إلى أن نادي القادسية تقدم بشكوى ضد الاتحاد، لعدم وفاء الأخير بسداد 11 مليون ريال متبقية من صفقة انتقال كمارا.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
09:39 PM

﻿جماهير الاتحاد تطالب بفسخ عقد هارون كمارا

بعد الخروج "المر" من الكأس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬شنت جماهير الاتحاد هجوماً لاذعاً على مهاجم الفريق هارون كمارا في مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة إدارة النادي بفسخ عقده.
ودشنت جماهير الاتحاد الغاضبة هاشتاج تحت عنوان " #طرد_هارون_كمارا_مطلب" تقدم الترند السعودي على "تويتر" اليوم الأربعاء.
ويرى المشجعون الغاضبون أن اللاعب لم يضف شيئاً ولم يقدم أي جديد منذ انتقاله للفريق قادماً من القادسية بل على العكس كان عبئاً ثقيلاً على الفريق فصبت الجماهير غضبها على اللاعب.
مما أثار حفيظة المشجعين أكثر بعد خروج الفريق من دور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بالخسارة من أمام الفتح في 1 / 2.
وحملت الجماهير الغاضبة كمارا مسؤولية هذا الخروج بعد أن أهدر فرصة وهو منفرد بالشباك إضافة إلى إضاعته فرصة هدف محقق حينما تباطأ في اللحاق بكرة حمد آل منصور العرضية الأرضية في الدقيقة 96 والتي كانت كفيلة بإنهاء المباراة.
تجدر الإشارة إلى أن نادي القادسية تقدم بشكوى ضد الاتحاد، لعدم وفاء الأخير بسداد 11 مليون ريال متبقية من صفقة انتقال كمارا.

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