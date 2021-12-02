اختتمت اليوم منافسات بطولة المملكة للرماية العملية للسيدات والتي دارت منافساتها على مدار 5 أيام بحضور رئيس اتحاد الرماية الأمير سعود بن خالد، وذلك بمشاركة عدد (13) لاعبة، حيث تعتبر أول بطولة رسمية معتمدة للسيدات تنظم في المملكة تحت إشراف اتحاد الرماية، وقد أدار منافسات البطولة عدد (5) حكام هم محمد العسيري وفرج العتيبي ومسفر العلياني وسعود العصيمي وفهد المواش. وجاءت نتائج منافسات البطولة على مستوى الفردي بتحقيق الرامية ريم صنيتان العتيبي للمركز الأول والميدالية الذهبية وجاءت الأميرة نوف بنت عبدالعزيز آل سعود بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وجاءت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية الأميرة نورة بنت خالد آل سعود. كما جاءت نتائج منافسات البطولة على مستوى الفرق بتحقيق فريق Top Gun للمركز الأول والميدالية الذهبية وجاء فريق الاتحاد السعودي للرماية بالمركز الثاني والميدالية الفضية كما حصل فريق حرس الحدود على المركز الثالث والميدالية البرونزية‏. وتم في ختام البطولة تكريم الحكام واللجان المنظمة المشاركين في إدارة وتنظيم منافسات البطولة من قبل رئيس اتحاد الرماية والذي عبر عن عظيم شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود ولوزير الرياضة ولوزير الداخلية على الحرص والمتابعة والدعم الدائم للاتحاد لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وذلك بتمكين كافة أبناء المملكة من مزاولة الرياضة العريقة حيث تعتبر البطولة باكورة البطولات النسائية في المملكة واعداً بالمزيد من العمل لتحقيق النتائج الإيجابية على كافة الأصعدة الرياضية.

"سعود بن خالد" يتوج أبطال أول بطولة رماية للسيدات في المملكة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-02 اختتمت اليوم منافسات بطولة المملكة للرماية العملية للسيدات والتي دارت منافساتها على مدار 5 أيام بحضور رئيس اتحاد الرماية الأمير سعود بن خالد، وذلك بمشاركة عدد (13) لاعبة، حيث تعتبر أول بطولة رسمية معتمدة للسيدات تنظم في المملكة تحت إشراف اتحاد الرماية، وقد أدار منافسات البطولة عدد (5) حكام هم محمد العسيري وفرج العتيبي ومسفر العلياني وسعود العصيمي وفهد المواش.



وجاءت نتائج منافسات البطولة على مستوى الفردي بتحقيق الرامية ريم صنيتان العتيبي للمركز الأول والميدالية الذهبية وجاءت الأميرة نوف بنت عبدالعزيز آل سعود بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وجاءت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية الأميرة نورة بنت خالد آل سعود.



كما جاءت نتائج منافسات البطولة على مستوى الفرق بتحقيق فريق Top Gun للمركز الأول والميدالية الذهبية وجاء فريق الاتحاد السعودي للرماية بالمركز الثاني والميدالية الفضية كما حصل فريق حرس الحدود على المركز الثالث والميدالية البرونزية‏.



وتم في ختام البطولة تكريم الحكام واللجان المنظمة المشاركين في إدارة وتنظيم منافسات البطولة من قبل رئيس اتحاد الرماية والذي عبر عن عظيم شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود ولوزير الرياضة ولوزير الداخلية على الحرص والمتابعة والدعم الدائم للاتحاد لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وذلك بتمكين كافة أبناء المملكة من مزاولة الرياضة العريقة حيث تعتبر البطولة باكورة البطولات النسائية في المملكة واعداً بالمزيد من العمل لتحقيق النتائج الإيجابية على كافة الأصعدة الرياضية.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443 11:56 PM

"سعود بن خالد" يتوج أبطال أول بطولة رماية للسيدات في المملكة





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اختتمت اليوم منافسات بطولة المملكة للرماية العملية للسيدات والتي دارت منافساتها على مدار 5 أيام بحضور رئيس اتحاد الرماية الأمير سعود بن خالد، وذلك بمشاركة عدد (13) لاعبة، حيث تعتبر أول بطولة رسمية معتمدة للسيدات تنظم في المملكة تحت إشراف اتحاد الرماية، وقد أدار منافسات البطولة عدد (5) حكام هم محمد العسيري وفرج العتيبي ومسفر العلياني وسعود العصيمي وفهد المواش.



وجاءت نتائج منافسات البطولة على مستوى الفردي بتحقيق الرامية ريم صنيتان العتيبي للمركز الأول والميدالية الذهبية وجاءت الأميرة نوف بنت عبدالعزيز آل سعود بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وجاءت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية الأميرة نورة بنت خالد آل سعود.



كما جاءت نتائج منافسات البطولة على مستوى الفرق بتحقيق فريق Top Gun للمركز الأول والميدالية الذهبية وجاء فريق الاتحاد السعودي للرماية بالمركز الثاني والميدالية الفضية كما حصل فريق حرس الحدود على المركز الثالث والميدالية البرونزية‏.



وتم في ختام البطولة تكريم الحكام واللجان المنظمة المشاركين في إدارة وتنظيم منافسات البطولة من قبل رئيس اتحاد الرماية والذي عبر عن عظيم شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود ولوزير الرياضة ولوزير الداخلية على الحرص والمتابعة والدعم الدائم للاتحاد لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وذلك بتمكين كافة أبناء المملكة من مزاولة الرياضة العريقة حيث تعتبر البطولة باكورة البطولات النسائية في المملكة واعداً بالمزيد من العمل لتحقيق النتائج الإيجابية على كافة الأصعدة الرياضية.