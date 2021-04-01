النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اللصوص أكبر المتضررين من كورونا.. بقاء الناس في منازلهم أحبط الخطط

عمليات السطو سجلت أدنى مستوياتها منذ 98 بحسب اتحاد التأمين في ألمانيا

انخفض عدد وقائع السطو إلى أدنى مستوى على الإطلاق في 2020 عندما كان الكثيرون يعملون من منازلهم؛ بسبب كورونا، بحسب اتحاد شركات التأمين في ألمانيا.

وقال الاتحاد: إن مطالبات التأمين عن عمليات السطو في ألمانيا انخفضت إلى 85 ألفاً في 2020، متراجعةً 10 آلاف عن 2019، وهو أدنى مستوى منذ بدء التسجيل في 1998.

وبحسب "الألمانية"، قال جورج اسموسن رئيس اتحاد شركات التأمين إن "التراجع في حالات السطو يرجع إلى قضاء الناس أوقاتاً أطول في منازلهم بسبب الجائحة". وأضاف: "لا يجد اللصوص فرصة لتحقيق غاياتهم". ونتيجة لذلك، فإن قيمة التعويضات عن السرقات تراجعت إلى 230 مليون يورو بانخفاض 70 مليون يورو عن العام السابق.

الرئيسية/ محطات

اعلان
اللصوص أكبر المتضررين من كورونا.. بقاء الناس في منازلهم أحبط الخطط
سبق

انخفض عدد وقائع السطو إلى أدنى مستوى على الإطلاق في 2020 عندما كان الكثيرون يعملون من منازلهم؛ بسبب كورونا، بحسب اتحاد شركات التأمين في ألمانيا.

وقال الاتحاد: إن مطالبات التأمين عن عمليات السطو في ألمانيا انخفضت إلى 85 ألفاً في 2020، متراجعةً 10 آلاف عن 2019، وهو أدنى مستوى منذ بدء التسجيل في 1998.

وبحسب "الألمانية"، قال جورج اسموسن رئيس اتحاد شركات التأمين إن "التراجع في حالات السطو يرجع إلى قضاء الناس أوقاتاً أطول في منازلهم بسبب الجائحة". وأضاف: "لا يجد اللصوص فرصة لتحقيق غاياتهم". ونتيجة لذلك، فإن قيمة التعويضات عن السرقات تراجعت إلى 230 مليون يورو بانخفاض 70 مليون يورو عن العام السابق.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
01:07 PM

اللصوص أكبر المتضررين من كورونا.. بقاء الناس في منازلهم أحبط الخطط

عمليات السطو سجلت أدنى مستوياتها منذ 98 بحسب اتحاد التأمين في ألمانيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
422

انخفض عدد وقائع السطو إلى أدنى مستوى على الإطلاق في 2020 عندما كان الكثيرون يعملون من منازلهم؛ بسبب كورونا، بحسب اتحاد شركات التأمين في ألمانيا.

وقال الاتحاد: إن مطالبات التأمين عن عمليات السطو في ألمانيا انخفضت إلى 85 ألفاً في 2020، متراجعةً 10 آلاف عن 2019، وهو أدنى مستوى منذ بدء التسجيل في 1998.

وبحسب "الألمانية"، قال جورج اسموسن رئيس اتحاد شركات التأمين إن "التراجع في حالات السطو يرجع إلى قضاء الناس أوقاتاً أطول في منازلهم بسبب الجائحة". وأضاف: "لا يجد اللصوص فرصة لتحقيق غاياتهم". ونتيجة لذلك، فإن قيمة التعويضات عن السرقات تراجعت إلى 230 مليون يورو بانخفاض 70 مليون يورو عن العام السابق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,744
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,746
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,853
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,024

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة