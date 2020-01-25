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"المنصوري" يشيد بتنظيم فعاليات "ملتقى الطيران الخامس"

قال إن القطاع يخدم الاقتصاد الوطني بـ4.6%

أشاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، بالمستوى المتميز لـ"ملتقى الطيران العام الخامس" الذي تحتضنه الرياض على مدى ثلاثة أيام.

وقال: إن الملتقى حقق نتائج متميزة في مجال ترقية الاهتمام بثقافة وأنشطة الطيران ورياضاته وعروضه، منوهاً بمستوى التعاون والشراكة التي تحققت بين نادي "الطيران السعودي" منظم الملتقى، و"الهيئة العامة للطيران المدني" من خلال تسهيل أنظمة وقواعد الطيران التي تساعد في تحفيز هذه النشاطات والرياضات.

وأضاف "المنصوري" أنه كان لهذه الشراكة مع "الطيران المدني"، وباقي الشركاء أبلغ الأثر في إنجاح فعاليات الملتقى ومستوى التنظيم.

وأشاد بالرعاية والمتابعة المتميزة من رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي الأمير سلطان بن سلمان، للملتقى وحرصه على أن يكون بهذا المستوى الرائع من التنظيم وجلب أشهر فرق الطيران العالمية للمشاركة في الملتقى.

ولفت لدى حضوره انطلاقة فعاليات الملتقى إن الاقتصاد يلعب دوراً رئيسياً في ممارسة مثل هذا النشاط، مؤكداً دور قطاع الطيران بصفة عامة في دعم اقتصاد المملكة ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6%.

وتوقع أن يحفز التعاون بين "نادي الطيران" و"هيئة الطيران المدني" النمو ويفعّل المبادرات، معرباً عن أمله في استمرار مثل هذه الفعاليات لخدمة الاقتصاد الوطني وتنمية ثقافة الطيران لدى شباب وشابات المملكة.

وقال إن "هيئة الطيران المدني" تعمل بكل قوة في سبيل تعزيز التعاون والشراكة مع "نادي الطيران السعودي" من أجل تسهيل سياسات ونظم الطيران التي تعزز مسيرة عمل النادي وخصوصا في مثل هذه الفعاليات، بالتوافق مع ما تنظمه منظمة الطيران العالمية من أنظمة وآليات تضمن سلامة حركة الطيران وتسهيلها.

ويختتم "ملتقى الطيران العام" الخامس في ثالث أيام انعقاده اليوم السبت، بمطار الثمامة بالرياض، فعالياته وأنشطته التي يشارك فيها حشد كبير من أشهر فرق الطيران في العالم، إضافة للفرق السعودية والإماراتية، ويشهد الملتقى إقبالاً واسعاً من جمهور الزائرين وخصوصاً على عروض الطيران المبهرة والتي استحوذت على إعجاب واهتمام الزوار.

ويتابع الأمير سلطان بن سلمان، سير عمل الملتقى ويحرص على زيارة ساحة العروض والتجول فيها والالتقاء بجمهور الزائرين من أجل الاطمئنان لحسن سير العمل والرضا عن مستوى الفعاليات التي تقدمها أشهر الفرق المحلية والعالمية، ومراعاة ملاحظات وانطباعات الجمهور في النسخ التالية من الملتقى.

الهيئة العامة للطيران المدني رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي عبدالهادي المنصوري ملتقى الطيران العام الخامس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المنصوري" يشيد بتنظيم فعاليات "ملتقى الطيران الخامس"
سبق

أشاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، بالمستوى المتميز لـ"ملتقى الطيران العام الخامس" الذي تحتضنه الرياض على مدى ثلاثة أيام.

وقال: إن الملتقى حقق نتائج متميزة في مجال ترقية الاهتمام بثقافة وأنشطة الطيران ورياضاته وعروضه، منوهاً بمستوى التعاون والشراكة التي تحققت بين نادي "الطيران السعودي" منظم الملتقى، و"الهيئة العامة للطيران المدني" من خلال تسهيل أنظمة وقواعد الطيران التي تساعد في تحفيز هذه النشاطات والرياضات.

وأضاف "المنصوري" أنه كان لهذه الشراكة مع "الطيران المدني"، وباقي الشركاء أبلغ الأثر في إنجاح فعاليات الملتقى ومستوى التنظيم.

وأشاد بالرعاية والمتابعة المتميزة من رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي الأمير سلطان بن سلمان، للملتقى وحرصه على أن يكون بهذا المستوى الرائع من التنظيم وجلب أشهر فرق الطيران العالمية للمشاركة في الملتقى.

ولفت لدى حضوره انطلاقة فعاليات الملتقى إن الاقتصاد يلعب دوراً رئيسياً في ممارسة مثل هذا النشاط، مؤكداً دور قطاع الطيران بصفة عامة في دعم اقتصاد المملكة ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6%.

وتوقع أن يحفز التعاون بين "نادي الطيران" و"هيئة الطيران المدني" النمو ويفعّل المبادرات، معرباً عن أمله في استمرار مثل هذه الفعاليات لخدمة الاقتصاد الوطني وتنمية ثقافة الطيران لدى شباب وشابات المملكة.

وقال إن "هيئة الطيران المدني" تعمل بكل قوة في سبيل تعزيز التعاون والشراكة مع "نادي الطيران السعودي" من أجل تسهيل سياسات ونظم الطيران التي تعزز مسيرة عمل النادي وخصوصا في مثل هذه الفعاليات، بالتوافق مع ما تنظمه منظمة الطيران العالمية من أنظمة وآليات تضمن سلامة حركة الطيران وتسهيلها.

ويختتم "ملتقى الطيران العام" الخامس في ثالث أيام انعقاده اليوم السبت، بمطار الثمامة بالرياض، فعالياته وأنشطته التي يشارك فيها حشد كبير من أشهر فرق الطيران في العالم، إضافة للفرق السعودية والإماراتية، ويشهد الملتقى إقبالاً واسعاً من جمهور الزائرين وخصوصاً على عروض الطيران المبهرة والتي استحوذت على إعجاب واهتمام الزوار.

ويتابع الأمير سلطان بن سلمان، سير عمل الملتقى ويحرص على زيارة ساحة العروض والتجول فيها والالتقاء بجمهور الزائرين من أجل الاطمئنان لحسن سير العمل والرضا عن مستوى الفعاليات التي تقدمها أشهر الفرق المحلية والعالمية، ومراعاة ملاحظات وانطباعات الجمهور في النسخ التالية من الملتقى.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
07:09 PM

"المنصوري" يشيد بتنظيم فعاليات "ملتقى الطيران الخامس"

قال إن القطاع يخدم الاقتصاد الوطني بـ4.6%

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عبدالله الراجحي - الرياض
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أشاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، بالمستوى المتميز لـ"ملتقى الطيران العام الخامس" الذي تحتضنه الرياض على مدى ثلاثة أيام.

وقال: إن الملتقى حقق نتائج متميزة في مجال ترقية الاهتمام بثقافة وأنشطة الطيران ورياضاته وعروضه، منوهاً بمستوى التعاون والشراكة التي تحققت بين نادي "الطيران السعودي" منظم الملتقى، و"الهيئة العامة للطيران المدني" من خلال تسهيل أنظمة وقواعد الطيران التي تساعد في تحفيز هذه النشاطات والرياضات.

وأضاف "المنصوري" أنه كان لهذه الشراكة مع "الطيران المدني"، وباقي الشركاء أبلغ الأثر في إنجاح فعاليات الملتقى ومستوى التنظيم.

وأشاد بالرعاية والمتابعة المتميزة من رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي الأمير سلطان بن سلمان، للملتقى وحرصه على أن يكون بهذا المستوى الرائع من التنظيم وجلب أشهر فرق الطيران العالمية للمشاركة في الملتقى.

ولفت لدى حضوره انطلاقة فعاليات الملتقى إن الاقتصاد يلعب دوراً رئيسياً في ممارسة مثل هذا النشاط، مؤكداً دور قطاع الطيران بصفة عامة في دعم اقتصاد المملكة ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6%.

وتوقع أن يحفز التعاون بين "نادي الطيران" و"هيئة الطيران المدني" النمو ويفعّل المبادرات، معرباً عن أمله في استمرار مثل هذه الفعاليات لخدمة الاقتصاد الوطني وتنمية ثقافة الطيران لدى شباب وشابات المملكة.

وقال إن "هيئة الطيران المدني" تعمل بكل قوة في سبيل تعزيز التعاون والشراكة مع "نادي الطيران السعودي" من أجل تسهيل سياسات ونظم الطيران التي تعزز مسيرة عمل النادي وخصوصا في مثل هذه الفعاليات، بالتوافق مع ما تنظمه منظمة الطيران العالمية من أنظمة وآليات تضمن سلامة حركة الطيران وتسهيلها.

ويختتم "ملتقى الطيران العام" الخامس في ثالث أيام انعقاده اليوم السبت، بمطار الثمامة بالرياض، فعالياته وأنشطته التي يشارك فيها حشد كبير من أشهر فرق الطيران في العالم، إضافة للفرق السعودية والإماراتية، ويشهد الملتقى إقبالاً واسعاً من جمهور الزائرين وخصوصاً على عروض الطيران المبهرة والتي استحوذت على إعجاب واهتمام الزوار.

ويتابع الأمير سلطان بن سلمان، سير عمل الملتقى ويحرص على زيارة ساحة العروض والتجول فيها والالتقاء بجمهور الزائرين من أجل الاطمئنان لحسن سير العمل والرضا عن مستوى الفعاليات التي تقدمها أشهر الفرق المحلية والعالمية، ومراعاة ملاحظات وانطباعات الجمهور في النسخ التالية من الملتقى.

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