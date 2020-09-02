النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحصيني" عن أجواء اليوم وليلة الخميس في العاصمة: أتوقعها "ماطرة"

قال: أجواء بحرية ورطوبة تعطي إحساساً أن الحرارة أعلى بالرياض

توقّعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني؛ أن يشهد طقس الرياض أجواءً بحرية ورطوبة تعطي إحساساً أن الحرارة أعلى مما هي عليه.

وأضاف الحصيني، عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأربعاء 1442/1/14هـ وليلة الخميس -بإذن الله- أمطار من خفيفة لغزيرة على الرياض ومرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وعسير والباحة وجازان ونجران وعُمان واليمن وشمال المملكة.

وتابع، تشمل الحالة رياحاً متوسطة على الشرقية والشمالية وأجزاءٍ من الوجه إلى رابغ.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحصيني" عن أجواء اليوم وليلة الخميس في العاصمة: أتوقعها "ماطرة"
سبق

توقّعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني؛ أن يشهد طقس الرياض أجواءً بحرية ورطوبة تعطي إحساساً أن الحرارة أعلى مما هي عليه.

وأضاف الحصيني، عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأربعاء 1442/1/14هـ وليلة الخميس -بإذن الله- أمطار من خفيفة لغزيرة على الرياض ومرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وعسير والباحة وجازان ونجران وعُمان واليمن وشمال المملكة.

وتابع، تشمل الحالة رياحاً متوسطة على الشرقية والشمالية وأجزاءٍ من الوجه إلى رابغ.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
11:44 AM

"الحصيني" عن أجواء اليوم وليلة الخميس في العاصمة: أتوقعها "ماطرة"

قال: أجواء بحرية ورطوبة تعطي إحساساً أن الحرارة أعلى بالرياض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,716

توقّعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني؛ أن يشهد طقس الرياض أجواءً بحرية ورطوبة تعطي إحساساً أن الحرارة أعلى مما هي عليه.

وأضاف الحصيني، عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأربعاء 1442/1/14هـ وليلة الخميس -بإذن الله- أمطار من خفيفة لغزيرة على الرياض ومرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وعسير والباحة وجازان ونجران وعُمان واليمن وشمال المملكة.

وتابع، تشمل الحالة رياحاً متوسطة على الشرقية والشمالية وأجزاءٍ من الوجه إلى رابغ.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,437
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,635
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,992
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,166

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة