تونس تسجيل 1590 إصابة جديدة بكورونا و23 وفاة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة التونسية، عن تسجيل 1590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و23 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس قد بلغ 681 ألفًا و664 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 24 ألفا و86 وفاة.