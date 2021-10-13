لمدة شهر آخر.. كوريا الجنوبية تعلن تمديد القيود على السفر للخارج

نصحت المواطنين بإلغاء أو تأجيل الرحلات غير الضرورية حتى 13 نوفمبر

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن البلاد مددت تحذيرها الخاص ضد السفر إلى الخارج لمدة شهر آخر بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الوزارة، القول إنها تنصح المواطنين بإلغاء أو تأجيل الرحلات غير الضرورية إلى الخارج حتى 13 نوفمبر المقبل؛ حيث يشكل ارتفاع الحالات المتحورة في العديد من البلدان مخاطر على صحتهم.

وتم فرض تحذير السفر لأول مرة في مارس الماضي، وتم تمديده شهريًّا حيث تكافح العديد من البلدان مع تفشي سلالات مختلفة من فيروس كورونا، كما تستمر السلطات في تقييد دخول الأشخاص القادمين من الخارج.

وقد سجلت كوريا الجنوبية 1584 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب ما أفادت به الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 335 ألفًا و747 إصابة، كما سجلت البلاد 11 وفاة إضافية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2605 وفيات.