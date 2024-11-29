قبل ساعات من القرعة.. "فيفا" يحدد موعد كأس العالم للأندية في الإمارات

3 فِرَق عربية تشارك في الحدث بينهم الهلال السعودي والأهلي المصري

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موعد إقامة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية المقررة في الإمارات.

وكشف الفيفا في بيان له (الاثنين)، عن إقامة كأس العالم للأندية 2021 خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وبحسب ما ذكره الفيفا في بيان رسمي؛ فإن مونديال الأندية سينطلق يوم 3 فبراير المقبل، ويستمر حتى يوم 12 من الشهر نفسه، على أن تحدد القرعة التي تُجرى الاثنين في مقر الاتحاد الدولي بزيوريخ جدول مباريات البطولة.

وتشارك 7 فِرَق في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية؛ وذلك بعد تأهل بالميراس البرازيلي إلى البطولة ممثلًا لأمريكا الجنوبية عقب فوزه بكأس ليبرتادوريس (السبت).

الجزيرة الإماراتي (المستضيف) - بطل الدوري الإماراتي

تشيلسي الإنجليزي- بطل دوري أبطال أوروبا

الأهلي المصري- بطل دوري أبطال إفريقيا

الهلال السعودي- بطل دوري أبطال آسيا

مونتيري المكسيكي- بطل دوري أبطال الكونكاكاف

أوكلاند سيتي النيوزيلندي- المرشح عن قارة أوقيانوسيا

بالميراس البرازيلي- بطل كوبا ليبرتادوريس

من ناحية أخرى أعلن الفيفا عن تواريخ وإجراءات قرعة اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم المؤهلة إلى كأس العالم 2022، لتقام بشكل بطولة تُلعب بين 8 منتخبات، تبدأ بدور مجموعات، من مجموعتين، ثم مباراتيْ نصف نهائي ونهائي.

وستقام كل مباريات تصفيات أوقيانوسيا في قطر، في الفترة من 14 إلى 30 مارس من العام المقبل؛ حيث تمتلك أوقيانوسيا نصف مقعد في كأس العالم.

وسيلعب الفائز بتصفيات أوقيانوسيا في يونيو 2022 في الملحق مع المتأهل من تصفيات أمريكا الشمالية.

ولم تتمكن أوقيانوسيا من إقامة مباريات للمنتخبات الوطنية منذ انتشار فيروس كورونا المستجد في نهاية 2019؛ مما أثّر على حركة السفر، وفرض إجراءات إغلاق مشددة.