النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 146 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 99 خلال الـ24 ساعة الماضية

"عبدالعزيز بن فهد" يأمر بـ"جيب نيسان" و300 ألف ريال لسداد ديون "يوسف العنزي"

الطرف الثاني في حادث "السنابي الشمري".. و"سبق" الوسيلة التي نقلت معاناته

تكفل الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود بسيارة نوع "جيب نيسان" وسداد دينه البالغ 300 ألف ريال ليوسف العنزي الطرف الثاني في حادث السنابي محمد الشمري، رحمه الله.

وقال الفنان فايز المالكي في تغريدة له: "عبدالعزيز بن فهد يأمر بـ"جيب نيسان" لـ"يوسف العنزي"، وتسديد دينه 300 ألف ريال، بعد الحادث الأليم له ولعائلته".

وكان "مزيد العنزي" شقيق المصاب "يوسف"، قال لـ"سبق" إنه يحتاج إلى الإخلاء الطبي من مستشفى عرعر المركزي إلى مستشفى الحرس الوطني، وإن سيارة أخيه تَلِفَت بالكامل، ولدى أخيه ظروف مادية صعبة وديون يعاني منها.

وبالفعل تحقق ما يتمنى بسداد دينه وتعويضه بسيارة من الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، ونقله لمدينة الحرس الوطني بأمر من الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"عبدالعزيز بن فهد" يأمر بـ"جيب نيسان" و300 ألف ريال لسداد ديون "يوسف العنزي"
سبق

تكفل الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود بسيارة نوع "جيب نيسان" وسداد دينه البالغ 300 ألف ريال ليوسف العنزي الطرف الثاني في حادث السنابي محمد الشمري، رحمه الله.

وقال الفنان فايز المالكي في تغريدة له: "عبدالعزيز بن فهد يأمر بـ"جيب نيسان" لـ"يوسف العنزي"، وتسديد دينه 300 ألف ريال، بعد الحادث الأليم له ولعائلته".

وكان "مزيد العنزي" شقيق المصاب "يوسف"، قال لـ"سبق" إنه يحتاج إلى الإخلاء الطبي من مستشفى عرعر المركزي إلى مستشفى الحرس الوطني، وإن سيارة أخيه تَلِفَت بالكامل، ولدى أخيه ظروف مادية صعبة وديون يعاني منها.

وبالفعل تحقق ما يتمنى بسداد دينه وتعويضه بسيارة من الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، ونقله لمدينة الحرس الوطني بأمر من الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
06:51 PM

"عبدالعزيز بن فهد" يأمر بـ"جيب نيسان" و300 ألف ريال لسداد ديون "يوسف العنزي"

الطرف الثاني في حادث "السنابي الشمري".. و"سبق" الوسيلة التي نقلت معاناته

A A A
زيد الخمشي - الرياض
5
6,122

تكفل الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود بسيارة نوع "جيب نيسان" وسداد دينه البالغ 300 ألف ريال ليوسف العنزي الطرف الثاني في حادث السنابي محمد الشمري، رحمه الله.

وقال الفنان فايز المالكي في تغريدة له: "عبدالعزيز بن فهد يأمر بـ"جيب نيسان" لـ"يوسف العنزي"، وتسديد دينه 300 ألف ريال، بعد الحادث الأليم له ولعائلته".

وكان "مزيد العنزي" شقيق المصاب "يوسف"، قال لـ"سبق" إنه يحتاج إلى الإخلاء الطبي من مستشفى عرعر المركزي إلى مستشفى الحرس الوطني، وإن سيارة أخيه تَلِفَت بالكامل، ولدى أخيه ظروف مادية صعبة وديون يعاني منها.

وبالفعل تحقق ما يتمنى بسداد دينه وتعويضه بسيارة من الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، ونقله لمدينة الحرس الوطني بأمر من الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,714
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,880
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,524
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,442

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة