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مقتل مدنيين وإصابة 3 جنود باكستانيين بقصف هندي عبر الحدود

عبر الخط الفاصل بين شطرَي إقليم كشمير

لقي اثنان من المدنيين الباكستانيين مصرعهما وأُصيب آخرون بجروحٍ من جرّاء عمليات قصفٍ نفّذتها القوات الهندية عبر الخط الفاصل بين شطرَي إقليم كشمير.

وأوضح المتحدث العسكري الباكستاني اللواء آصف غفور؛ في بيان، أن القوات الهندية بادرت بإطلاق النار في وقتٍ متأخرٍ من الليلة الماضية، واستهدفت قرى باكستانية في قطاع "جورا" عبر الخط الفاصل في كشمير؛ ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين؛ امرأة وشاب.

وأضاف، أن القوات الباكستانية المرابطة على الخط الفاصل ردّت على القصف الهندي بالمثل مستهدفة الموقع الذي أطلق النار على المدنيين.

كما أوضح أن ثلاثة جنود باكستانيين تعرّضوا لإصاباتٍ خلال تبادل إطلاق النار مع القوات الهندية.

باكستان الهند كشمير

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل مدنيين وإصابة 3 جنود باكستانيين بقصف هندي عبر الحدود
سبق

لقي اثنان من المدنيين الباكستانيين مصرعهما وأُصيب آخرون بجروحٍ من جرّاء عمليات قصفٍ نفّذتها القوات الهندية عبر الخط الفاصل بين شطرَي إقليم كشمير.

وأوضح المتحدث العسكري الباكستاني اللواء آصف غفور؛ في بيان، أن القوات الهندية بادرت بإطلاق النار في وقتٍ متأخرٍ من الليلة الماضية، واستهدفت قرى باكستانية في قطاع "جورا" عبر الخط الفاصل في كشمير؛ ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين؛ امرأة وشاب.

وأضاف، أن القوات الباكستانية المرابطة على الخط الفاصل ردّت على القصف الهندي بالمثل مستهدفة الموقع الذي أطلق النار على المدنيين.

كما أوضح أن ثلاثة جنود باكستانيين تعرّضوا لإصاباتٍ خلال تبادل إطلاق النار مع القوات الهندية.

20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441
01:10 PM

مقتل مدنيين وإصابة 3 جنود باكستانيين بقصف هندي عبر الحدود

عبر الخط الفاصل بين شطرَي إقليم كشمير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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لقي اثنان من المدنيين الباكستانيين مصرعهما وأُصيب آخرون بجروحٍ من جرّاء عمليات قصفٍ نفّذتها القوات الهندية عبر الخط الفاصل بين شطرَي إقليم كشمير.

وأوضح المتحدث العسكري الباكستاني اللواء آصف غفور؛ في بيان، أن القوات الهندية بادرت بإطلاق النار في وقتٍ متأخرٍ من الليلة الماضية، واستهدفت قرى باكستانية في قطاع "جورا" عبر الخط الفاصل في كشمير؛ ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين؛ امرأة وشاب.

وأضاف، أن القوات الباكستانية المرابطة على الخط الفاصل ردّت على القصف الهندي بالمثل مستهدفة الموقع الذي أطلق النار على المدنيين.

كما أوضح أن ثلاثة جنود باكستانيين تعرّضوا لإصاباتٍ خلال تبادل إطلاق النار مع القوات الهندية.

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