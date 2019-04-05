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"الجلعود" يفتتح مكتب الأحوال المدنية النسوي "جدة 4" بالبغدادية

يقدم خدماته مطلع الأسبوع القادم باستخدام نظام المواعيد الإلكتروني

افتتح وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود، مكتب الأحوال المدنية النسوي (جدة4) الواقع في مجمع الأعمال بالغرفة التجارية بحي البغدادية في محافظة جدة.

وتفصيلاً، قدمت مديرة المكتب "فلوه كومان" خلال الافتتاح شرحاً موجزاً عن الخدمات التي يقدمها المكتب، التي تشمل إصدار بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة للأمهات، وتسجيل الواقعات المدنية كالزواج والطلاق، وتعديل المهن وباقي الخدمات.

ويأتي افتتاح المكتب لمواكبة الارتفاع المتوقع لحصول النساء على بطاقات الهوية الوطنية الذي سيكون إلزامياً عليهن اعتباراً من منتصف العام الهجري القادم، ويعدّ من المكاتب النموذجية المخصصة للنساء التي تم افتتاحها مؤخراً، وسيتم بدء تقديم الخدمات منه للمواطنات مطلع الأسبوع القادم باستخدام نظام المواعيد الإلكتروني.

يذكر أن الأحوال المدنية تشهد تطوراً كبيراً وملحوظاً في جميع المستويات، من خلال تطويرها المستمر لخدماتها، وتوفيرها من خلال افتتاح المكاتب في جميع مناطق المملكة، وتسيير الوحدات المتنقلة التي تجوب جميع محافظات وقرى المملكة من أجل تقديم أرقى الخدمات.

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"الجلعود" يفتتح مكتب الأحوال المدنية النسوي "جدة 4" بالبغدادية
سبق

افتتح وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود، مكتب الأحوال المدنية النسوي (جدة4) الواقع في مجمع الأعمال بالغرفة التجارية بحي البغدادية في محافظة جدة.

وتفصيلاً، قدمت مديرة المكتب "فلوه كومان" خلال الافتتاح شرحاً موجزاً عن الخدمات التي يقدمها المكتب، التي تشمل إصدار بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة للأمهات، وتسجيل الواقعات المدنية كالزواج والطلاق، وتعديل المهن وباقي الخدمات.

ويأتي افتتاح المكتب لمواكبة الارتفاع المتوقع لحصول النساء على بطاقات الهوية الوطنية الذي سيكون إلزامياً عليهن اعتباراً من منتصف العام الهجري القادم، ويعدّ من المكاتب النموذجية المخصصة للنساء التي تم افتتاحها مؤخراً، وسيتم بدء تقديم الخدمات منه للمواطنات مطلع الأسبوع القادم باستخدام نظام المواعيد الإلكتروني.

يذكر أن الأحوال المدنية تشهد تطوراً كبيراً وملحوظاً في جميع المستويات، من خلال تطويرها المستمر لخدماتها، وتوفيرها من خلال افتتاح المكاتب في جميع مناطق المملكة، وتسيير الوحدات المتنقلة التي تجوب جميع محافظات وقرى المملكة من أجل تقديم أرقى الخدمات.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
11:23 PM

"الجلعود" يفتتح مكتب الأحوال المدنية النسوي "جدة 4" بالبغدادية

يقدم خدماته مطلع الأسبوع القادم باستخدام نظام المواعيد الإلكتروني

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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افتتح وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود، مكتب الأحوال المدنية النسوي (جدة4) الواقع في مجمع الأعمال بالغرفة التجارية بحي البغدادية في محافظة جدة.

وتفصيلاً، قدمت مديرة المكتب "فلوه كومان" خلال الافتتاح شرحاً موجزاً عن الخدمات التي يقدمها المكتب، التي تشمل إصدار بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة للأمهات، وتسجيل الواقعات المدنية كالزواج والطلاق، وتعديل المهن وباقي الخدمات.

ويأتي افتتاح المكتب لمواكبة الارتفاع المتوقع لحصول النساء على بطاقات الهوية الوطنية الذي سيكون إلزامياً عليهن اعتباراً من منتصف العام الهجري القادم، ويعدّ من المكاتب النموذجية المخصصة للنساء التي تم افتتاحها مؤخراً، وسيتم بدء تقديم الخدمات منه للمواطنات مطلع الأسبوع القادم باستخدام نظام المواعيد الإلكتروني.

يذكر أن الأحوال المدنية تشهد تطوراً كبيراً وملحوظاً في جميع المستويات، من خلال تطويرها المستمر لخدماتها، وتوفيرها من خلال افتتاح المكاتب في جميع مناطق المملكة، وتسيير الوحدات المتنقلة التي تجوب جميع محافظات وقرى المملكة من أجل تقديم أرقى الخدمات.

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