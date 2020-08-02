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"جوجل" تقرر اعتماد طريقة جديدة تضمن خصوصيتك

اعتمدت شركة "جوجل" الأمريكية طريقة وتقنية جديدة يمكنها أن تضمن خصوصيتك سواء عند استخدامك محرك البحث أو متصفح "جوجل كروم".

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تلك التقنية تتيح للمستخدم استبدال ملفات تعريف الارتباط التي يمكن لأي طرف ثالث أن يصل إليها.

وتأمل "جوجل" أن تساهم تلك الخطوة في التخلص التدريجي من ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث في كروم والتي كانت تفتح الباب أمام اختراق خصوصية مستخدميها.

وأوضحت "جوجل" أنها تسعى من خلال تلك الخطوة أن تختبر رموز ثقة خاصة بها مع المطورين، بحيث تتخلص تدريجياً من تلك الملفات التي تسمح لأطراف ثالثة بالاطلاع على محتوى مستخدميها الخاص.

وتهدف رموز الثقة إلى تعزيز ثقة المستخدم عبر المواقع دون الاعتماد على بيانات تحديد الهوية المستمرة مثل ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية، فهي تمنع نظرياً الاحتيال على الإعلانات القائمة على الروبوت دون ربط البيانات بالأفراد.

لا تزال الشركة الأمريكية تأمل في القضاء على ملفات تعريف الارتباط للأطراف الثالثة بحلول عام 2022.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"جوجل" تقرر اعتماد طريقة جديدة تضمن خصوصيتك
سبق

اعتمدت شركة "جوجل" الأمريكية طريقة وتقنية جديدة يمكنها أن تضمن خصوصيتك سواء عند استخدامك محرك البحث أو متصفح "جوجل كروم".

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تلك التقنية تتيح للمستخدم استبدال ملفات تعريف الارتباط التي يمكن لأي طرف ثالث أن يصل إليها.

وتأمل "جوجل" أن تساهم تلك الخطوة في التخلص التدريجي من ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث في كروم والتي كانت تفتح الباب أمام اختراق خصوصية مستخدميها.

وأوضحت "جوجل" أنها تسعى من خلال تلك الخطوة أن تختبر رموز ثقة خاصة بها مع المطورين، بحيث تتخلص تدريجياً من تلك الملفات التي تسمح لأطراف ثالثة بالاطلاع على محتوى مستخدميها الخاص.

وتهدف رموز الثقة إلى تعزيز ثقة المستخدم عبر المواقع دون الاعتماد على بيانات تحديد الهوية المستمرة مثل ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية، فهي تمنع نظرياً الاحتيال على الإعلانات القائمة على الروبوت دون ربط البيانات بالأفراد.

لا تزال الشركة الأمريكية تأمل في القضاء على ملفات تعريف الارتباط للأطراف الثالثة بحلول عام 2022.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
03:52 PM

"جوجل" تقرر اعتماد طريقة جديدة تضمن خصوصيتك

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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اعتمدت شركة "جوجل" الأمريكية طريقة وتقنية جديدة يمكنها أن تضمن خصوصيتك سواء عند استخدامك محرك البحث أو متصفح "جوجل كروم".

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تلك التقنية تتيح للمستخدم استبدال ملفات تعريف الارتباط التي يمكن لأي طرف ثالث أن يصل إليها.

وتأمل "جوجل" أن تساهم تلك الخطوة في التخلص التدريجي من ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث في كروم والتي كانت تفتح الباب أمام اختراق خصوصية مستخدميها.

وأوضحت "جوجل" أنها تسعى من خلال تلك الخطوة أن تختبر رموز ثقة خاصة بها مع المطورين، بحيث تتخلص تدريجياً من تلك الملفات التي تسمح لأطراف ثالثة بالاطلاع على محتوى مستخدميها الخاص.

وتهدف رموز الثقة إلى تعزيز ثقة المستخدم عبر المواقع دون الاعتماد على بيانات تحديد الهوية المستمرة مثل ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية، فهي تمنع نظرياً الاحتيال على الإعلانات القائمة على الروبوت دون ربط البيانات بالأفراد.

لا تزال الشركة الأمريكية تأمل في القضاء على ملفات تعريف الارتباط للأطراف الثالثة بحلول عام 2022.

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