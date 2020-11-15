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سكتة قلبية تغيب مدرب الهلال في مقر سكنه بالرياض

نعى نادي الهلال وفاة البرازيلي كارلوس أماديو، مدرب فريق فئة الشباب لكرة القدم، الأحد، والذي وافته المنية متأثراً بسكتة قلبية في مقر سكنه بالعاصمة الرياض، وقدم الهلال تعازيه لأسرة المدرب الراحل، والاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ومواطنيه من اللاعبين والمدربين كافة.


وحضر أماديو إلى الرياض، لتدريب الهلال، في أغسطس الماضي، ضمن سلسلة قرارات تطويرية للفئات السنية، حيث وقع الاختيار على المدرب البرازيلي لما يملكه من خبرة في المجال.


وبدأ أماديو (54 عاماً) مشواره التدريبي في العام 1991 مع فيتوريا البرازيلي تحت 20 عاماً، كما تولى تدريب المنتخب البرازيلي تحت 17 و20 عاماً لفترات متعددة.


وتعد أفضل إنجازات أماديو المركز الثالث مع منتخب البرازيل للناشئين تحت 17 عاماً في العام 2017، وبطولة أمريكا الجنوبية تحت 17 عاماً في ذات العام.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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سكتة قلبية تغيب مدرب الهلال في مقر سكنه بالرياض
سبق

نعى نادي الهلال وفاة البرازيلي كارلوس أماديو، مدرب فريق فئة الشباب لكرة القدم، الأحد، والذي وافته المنية متأثراً بسكتة قلبية في مقر سكنه بالعاصمة الرياض، وقدم الهلال تعازيه لأسرة المدرب الراحل، والاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ومواطنيه من اللاعبين والمدربين كافة.


وحضر أماديو إلى الرياض، لتدريب الهلال، في أغسطس الماضي، ضمن سلسلة قرارات تطويرية للفئات السنية، حيث وقع الاختيار على المدرب البرازيلي لما يملكه من خبرة في المجال.


وبدأ أماديو (54 عاماً) مشواره التدريبي في العام 1991 مع فيتوريا البرازيلي تحت 20 عاماً، كما تولى تدريب المنتخب البرازيلي تحت 17 و20 عاماً لفترات متعددة.


وتعد أفضل إنجازات أماديو المركز الثالث مع منتخب البرازيل للناشئين تحت 17 عاماً في العام 2017، وبطولة أمريكا الجنوبية تحت 17 عاماً في ذات العام.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
11:58 PM
اخر تعديل
16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
01:02 AM

سكتة قلبية تغيب مدرب الهلال في مقر سكنه بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نعى نادي الهلال وفاة البرازيلي كارلوس أماديو، مدرب فريق فئة الشباب لكرة القدم، الأحد، والذي وافته المنية متأثراً بسكتة قلبية في مقر سكنه بالعاصمة الرياض، وقدم الهلال تعازيه لأسرة المدرب الراحل، والاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ومواطنيه من اللاعبين والمدربين كافة.


وحضر أماديو إلى الرياض، لتدريب الهلال، في أغسطس الماضي، ضمن سلسلة قرارات تطويرية للفئات السنية، حيث وقع الاختيار على المدرب البرازيلي لما يملكه من خبرة في المجال.


وبدأ أماديو (54 عاماً) مشواره التدريبي في العام 1991 مع فيتوريا البرازيلي تحت 20 عاماً، كما تولى تدريب المنتخب البرازيلي تحت 17 و20 عاماً لفترات متعددة.


وتعد أفضل إنجازات أماديو المركز الثالث مع منتخب البرازيل للناشئين تحت 17 عاماً في العام 2017، وبطولة أمريكا الجنوبية تحت 17 عاماً في ذات العام.

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