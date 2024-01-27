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"الخارجية الأمريكية" توافق على صفقتي معدات عسكرية لمصر بقيمة 2.56 مليار دولار

تشمل 12 طائرة نقل وأنظمة رادار للدفاع الجوي

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقتي معدات عسكرية لمصر بقيمة 2.56 مليار دولار تشمل طائرات نقل وأنظمة رادار، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم الأربعاء.

أوضحت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية أن الصفقة الأولى تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار، وتتضمن بيع مصر 12 طائرة نقل "سي-130 جيه سوبر هيركيوليز" ومعدات أخرى تابعة لها.

وأضافت أن هذه الصفقة التي لم تصبح نهائية بعدُ، وستحسّن قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية؛ من خلال توفير دعم جوي لقواتها عبر نقل الإمدادات والمعدات والأفراد، ويمكن أن تستخدم الطائرات أيضًا في مهامّ أخرى للدوريات البحرية والإنقاذ.

وبيّنت أن الصفقة الثانية تتعلق بشراء مصر أنظمة رادار للدفاع الجوي بقيمة 355 مليون دولار؛ لمساعدتها في التصدي للتهديدات الجوية.

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"الخارجية الأمريكية" توافق على صفقتي معدات عسكرية لمصر بقيمة 2.56 مليار دولار
سبق

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقتي معدات عسكرية لمصر بقيمة 2.56 مليار دولار تشمل طائرات نقل وأنظمة رادار، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم الأربعاء.

أوضحت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية أن الصفقة الأولى تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار، وتتضمن بيع مصر 12 طائرة نقل "سي-130 جيه سوبر هيركيوليز" ومعدات أخرى تابعة لها.

وأضافت أن هذه الصفقة التي لم تصبح نهائية بعدُ، وستحسّن قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية؛ من خلال توفير دعم جوي لقواتها عبر نقل الإمدادات والمعدات والأفراد، ويمكن أن تستخدم الطائرات أيضًا في مهامّ أخرى للدوريات البحرية والإنقاذ.

وبيّنت أن الصفقة الثانية تتعلق بشراء مصر أنظمة رادار للدفاع الجوي بقيمة 355 مليون دولار؛ لمساعدتها في التصدي للتهديدات الجوية.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
03:27 PM

"الخارجية الأمريكية" توافق على صفقتي معدات عسكرية لمصر بقيمة 2.56 مليار دولار

تشمل 12 طائرة نقل وأنظمة رادار للدفاع الجوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقتي معدات عسكرية لمصر بقيمة 2.56 مليار دولار تشمل طائرات نقل وأنظمة رادار، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم الأربعاء.

أوضحت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية أن الصفقة الأولى تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار، وتتضمن بيع مصر 12 طائرة نقل "سي-130 جيه سوبر هيركيوليز" ومعدات أخرى تابعة لها.

وأضافت أن هذه الصفقة التي لم تصبح نهائية بعدُ، وستحسّن قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية؛ من خلال توفير دعم جوي لقواتها عبر نقل الإمدادات والمعدات والأفراد، ويمكن أن تستخدم الطائرات أيضًا في مهامّ أخرى للدوريات البحرية والإنقاذ.

وبيّنت أن الصفقة الثانية تتعلق بشراء مصر أنظمة رادار للدفاع الجوي بقيمة 355 مليون دولار؛ لمساعدتها في التصدي للتهديدات الجوية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,958
201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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14,918
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2.5 مليار ..

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