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60 كجم من العود الأصلي يومياً لتطييب المسجد الحرام

اهتماماً بشؤون القاصدين وتسهيلاً لهم لأداء عباداتهم

تواصل وحدة الطيب والبخور التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تطييب المسجد الحرام وجنباته الطاهرة والكعبة الشريفة ومرتاديه.

يأتي ذلك تعظيماً وإجلالاً لبيت الله الحرام واهتماماً بشؤون القاصدين من المصلين والمعتمرين، وتسهيلاً لهم لأداء عباداتهم ونسكهم براحة واطمئنان، وليزهو المصلون برائحة الطيب الزكية.

وكثّفت وحدة الطيب والبخور، جهودها لتغطية العمل في المواقع كافة بالمسجد الحرام، ويتم تبخير المسجد الحرام بأكثر من 60 مبخرة يومياً بواقع 60 كجم من العود التي توفره الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتستخدم الوحدة أفخر أنواع العود المعتق والسيوفي وبخور كلمتان وبخور موركي دبل سوبر، تستهلك يومياً لتطييب بيت الله الحرام, إضافة إلى "20" تولة مخصصة للحجر الأسود والملتزم والركن اليماني.

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60 كجم من العود الأصلي يومياً لتطييب المسجد الحرام
سبق

تواصل وحدة الطيب والبخور التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تطييب المسجد الحرام وجنباته الطاهرة والكعبة الشريفة ومرتاديه.

يأتي ذلك تعظيماً وإجلالاً لبيت الله الحرام واهتماماً بشؤون القاصدين من المصلين والمعتمرين، وتسهيلاً لهم لأداء عباداتهم ونسكهم براحة واطمئنان، وليزهو المصلون برائحة الطيب الزكية.

وكثّفت وحدة الطيب والبخور، جهودها لتغطية العمل في المواقع كافة بالمسجد الحرام، ويتم تبخير المسجد الحرام بأكثر من 60 مبخرة يومياً بواقع 60 كجم من العود التي توفره الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتستخدم الوحدة أفخر أنواع العود المعتق والسيوفي وبخور كلمتان وبخور موركي دبل سوبر، تستهلك يومياً لتطييب بيت الله الحرام, إضافة إلى "20" تولة مخصصة للحجر الأسود والملتزم والركن اليماني.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
01:04 PM

60 كجم من العود الأصلي يومياً لتطييب المسجد الحرام

اهتماماً بشؤون القاصدين وتسهيلاً لهم لأداء عباداتهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تواصل وحدة الطيب والبخور التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تطييب المسجد الحرام وجنباته الطاهرة والكعبة الشريفة ومرتاديه.

يأتي ذلك تعظيماً وإجلالاً لبيت الله الحرام واهتماماً بشؤون القاصدين من المصلين والمعتمرين، وتسهيلاً لهم لأداء عباداتهم ونسكهم براحة واطمئنان، وليزهو المصلون برائحة الطيب الزكية.

وكثّفت وحدة الطيب والبخور، جهودها لتغطية العمل في المواقع كافة بالمسجد الحرام، ويتم تبخير المسجد الحرام بأكثر من 60 مبخرة يومياً بواقع 60 كجم من العود التي توفره الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتستخدم الوحدة أفخر أنواع العود المعتق والسيوفي وبخور كلمتان وبخور موركي دبل سوبر، تستهلك يومياً لتطييب بيت الله الحرام, إضافة إلى "20" تولة مخصصة للحجر الأسود والملتزم والركن اليماني.

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