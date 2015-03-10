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إقامة مباراة "برشلونة" و"نابولي" في "أبطال أوروبا" بدون جمهور

بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا

أعلن متحدث باسم برشلونة، اليوم الثلاثاء، أن مواجهة الفريق وضيفه نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، 18 مارس الجاري، ستقام دون مشجعين بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وهذه أحدث مباراة أوروبية تتأثر بانتشار كورونا، حيث سيلعب فالنسيا على أرضه مع أتالانتا اليوم الثلاثاء، دون حضور جماهير، وهو نفس حال مباراة باريس سان جيرمان مع بروسيا دورتموند، غدًا الأربعاء.

وقال برشلونة في بيان: "مباراة دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها يوم الأربعاء 18 مارس بين برشلونة ونابولي، ستقام في ملعب كامب نو خلف الأبواب المغلقة".

وذكرت وزارة الصحة الإسبانية الأسبوع الماضي أن المباريات المتوقع أن تجذب جماهير من مناطق مصنفة بأنها خطيرة بسبب تفشي فيروس كورونا، مثل شمال إيطاليا، ستقام بدون حضور جماهير.

برشلونة نابولي دوري أبطال أوروبا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إقامة مباراة "برشلونة" و"نابولي" في "أبطال أوروبا" بدون جمهور
سبق

أعلن متحدث باسم برشلونة، اليوم الثلاثاء، أن مواجهة الفريق وضيفه نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، 18 مارس الجاري، ستقام دون مشجعين بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وهذه أحدث مباراة أوروبية تتأثر بانتشار كورونا، حيث سيلعب فالنسيا على أرضه مع أتالانتا اليوم الثلاثاء، دون حضور جماهير، وهو نفس حال مباراة باريس سان جيرمان مع بروسيا دورتموند، غدًا الأربعاء.

وقال برشلونة في بيان: "مباراة دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها يوم الأربعاء 18 مارس بين برشلونة ونابولي، ستقام في ملعب كامب نو خلف الأبواب المغلقة".

وذكرت وزارة الصحة الإسبانية الأسبوع الماضي أن المباريات المتوقع أن تجذب جماهير من مناطق مصنفة بأنها خطيرة بسبب تفشي فيروس كورونا، مثل شمال إيطاليا، ستقام بدون حضور جماهير.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
03:30 PM

إقامة مباراة "برشلونة" و"نابولي" في "أبطال أوروبا" بدون جمهور

بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن متحدث باسم برشلونة، اليوم الثلاثاء، أن مواجهة الفريق وضيفه نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، 18 مارس الجاري، ستقام دون مشجعين بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وهذه أحدث مباراة أوروبية تتأثر بانتشار كورونا، حيث سيلعب فالنسيا على أرضه مع أتالانتا اليوم الثلاثاء، دون حضور جماهير، وهو نفس حال مباراة باريس سان جيرمان مع بروسيا دورتموند، غدًا الأربعاء.

وقال برشلونة في بيان: "مباراة دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها يوم الأربعاء 18 مارس بين برشلونة ونابولي، ستقام في ملعب كامب نو خلف الأبواب المغلقة".

وذكرت وزارة الصحة الإسبانية الأسبوع الماضي أن المباريات المتوقع أن تجذب جماهير من مناطق مصنفة بأنها خطيرة بسبب تفشي فيروس كورونا، مثل شمال إيطاليا، ستقام بدون حضور جماهير.

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