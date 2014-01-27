الباحة.. "أربعاء ماطر" والحالة تستمر لـ 5 مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الـ 5 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظتَي المندق وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.