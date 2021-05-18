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"النيابة العامة": تنفيذ أكثر من ٥٢٠٨٠ إجراء من تاريخ ٢٥ رمضان إلى ٥ شوال

كشفت النيابة العامة عن أكثر من (٥٢٠٨٠) إجراء نفّذتها من تاريخ ٢٥/ ٩/ ١٤٤٢ إلى تاريخ ٥/ ١٠/ ١٤٤٢.

وفي التفاصيل، فقد استقبل أعضاء النيابة العامة (٥٢٠٨٦) إجراء، وبلغ عدد القضايا الواردة لفروع ودوائر النيابة العامة (٢،٨٩١) قضية أنجزت منها (٢،١٧١) إجراء، فيما بلغ عدد الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف (٩٣٩).

وبلغ عدد من استفاد من الخدمات المقدَّمة (٣٦٧) مستفيدًا من الخدمات المقدَّمة للمستفيدين والمراجعين عن بُعد، وتم استقبال (٦٢٠) طلب زيارة لمقار النيابة العامة، فيما نفذت النيابة (٥٢،٠٨٦) إجراء خلال فترة مناوبة عطلة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٢، واستقبلت (٤٥) شكوى من خدمة "سجين"، فيما بلغ عدد الشكاوى للموقوفين والمسجونين المعالجة عبر خدمة أبشر (٢٧).

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"النيابة العامة": تنفيذ أكثر من ٥٢٠٨٠ إجراء من تاريخ ٢٥ رمضان إلى ٥ شوال
سبق

كشفت النيابة العامة عن أكثر من (٥٢٠٨٠) إجراء نفّذتها من تاريخ ٢٥/ ٩/ ١٤٤٢ إلى تاريخ ٥/ ١٠/ ١٤٤٢.

وفي التفاصيل، فقد استقبل أعضاء النيابة العامة (٥٢٠٨٦) إجراء، وبلغ عدد القضايا الواردة لفروع ودوائر النيابة العامة (٢،٨٩١) قضية أنجزت منها (٢،١٧١) إجراء، فيما بلغ عدد الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف (٩٣٩).

وبلغ عدد من استفاد من الخدمات المقدَّمة (٣٦٧) مستفيدًا من الخدمات المقدَّمة للمستفيدين والمراجعين عن بُعد، وتم استقبال (٦٢٠) طلب زيارة لمقار النيابة العامة، فيما نفذت النيابة (٥٢،٠٨٦) إجراء خلال فترة مناوبة عطلة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٢، واستقبلت (٤٥) شكوى من خدمة "سجين"، فيما بلغ عدد الشكاوى للموقوفين والمسجونين المعالجة عبر خدمة أبشر (٢٧).

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
09:52 PM

"النيابة العامة": تنفيذ أكثر من ٥٢٠٨٠ إجراء من تاريخ ٢٥ رمضان إلى ٥ شوال

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ذياب الشمري - الرياض
0
1,793

كشفت النيابة العامة عن أكثر من (٥٢٠٨٠) إجراء نفّذتها من تاريخ ٢٥/ ٩/ ١٤٤٢ إلى تاريخ ٥/ ١٠/ ١٤٤٢.

وفي التفاصيل، فقد استقبل أعضاء النيابة العامة (٥٢٠٨٦) إجراء، وبلغ عدد القضايا الواردة لفروع ودوائر النيابة العامة (٢،٨٩١) قضية أنجزت منها (٢،١٧١) إجراء، فيما بلغ عدد الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف (٩٣٩).

وبلغ عدد من استفاد من الخدمات المقدَّمة (٣٦٧) مستفيدًا من الخدمات المقدَّمة للمستفيدين والمراجعين عن بُعد، وتم استقبال (٦٢٠) طلب زيارة لمقار النيابة العامة، فيما نفذت النيابة (٥٢،٠٨٦) إجراء خلال فترة مناوبة عطلة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٢، واستقبلت (٤٥) شكوى من خدمة "سجين"، فيما بلغ عدد الشكاوى للموقوفين والمسجونين المعالجة عبر خدمة أبشر (٢٧).

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