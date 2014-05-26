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"بلينكن": من المهم وجود قنصلية أمريكية في القدس للتعامل مع الفلسطينيين

أكد عزم واشنطن على الخطوة خلال اجتماعه مع الرئيس "عباس"

ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحافي بالقدس، اليوم (الثلاثاء)، أنه من المهم وجود قنصلية أمريكية في القدس للتعامل مع الفلسطينيين؛ بحسب ما أفادت "رويترز".

وكان "بلينكن" قال خلال لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم: "إن واشنطن تعتزم إعادة فتح القنصلية الأميركية لدى فلسطين في القدس".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بلينكن": من المهم وجود قنصلية أمريكية في القدس للتعامل مع الفلسطينيين
سبق

ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحافي بالقدس، اليوم (الثلاثاء)، أنه من المهم وجود قنصلية أمريكية في القدس للتعامل مع الفلسطينيين؛ بحسب ما أفادت "رويترز".

وكان "بلينكن" قال خلال لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم: "إن واشنطن تعتزم إعادة فتح القنصلية الأميركية لدى فلسطين في القدس".

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
09:36 PM

"بلينكن": من المهم وجود قنصلية أمريكية في القدس للتعامل مع الفلسطينيين

أكد عزم واشنطن على الخطوة خلال اجتماعه مع الرئيس "عباس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحافي بالقدس، اليوم (الثلاثاء)، أنه من المهم وجود قنصلية أمريكية في القدس للتعامل مع الفلسطينيين؛ بحسب ما أفادت "رويترز".

وكان "بلينكن" قال خلال لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم: "إن واشنطن تعتزم إعادة فتح القنصلية الأميركية لدى فلسطين في القدس".

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