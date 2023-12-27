فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته صاعقة برق مباشرة بهذا الرجل

لحظة مرعبة رصدتها كاميرات المراقبة في جاكرتا بإندونيسيا، حين نزلت ضربة صاعقة بصورة مباشرة على حارس أمن في فناء شركة للمعدات الثقيلة، الصاعقة هبطت كقنبلة على رأس الرجل وتركته ممددا على الأرض.

وكان الرجل البالغ من العمر 35 عامًا، والذي كان يعمل حارسًا في شركة تتعامل مع الآلات الثقيلة في شمال جاكرتا، في الخدمة عندما ضربته صاعقة.

وفي الفيديو، الذي نشره موقع "نيوز ديتك" الإعلامي الإندونيسي، وأعيد نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية

الرجل وهو يمشي تحت المطر تحت مظلة، فيما يبدو أنه مركبات عسكرية ضخمة متوقفة في المنطقة. وبعد حوالي 15 ثانية من

دخوله الإطار، يمكن رؤية انفجار وشرارة في المكان نفسه الذي سار فيه، ثم تظهره اللقطات مستلقيًا على الأرض. ولم ينهض، والناس يركضون نحوه.

وأفادت وسائل إعلام محلية يوم الأحد، أن الحادث وقع في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مضيفة أن الشرطة أكدت النبأ.

ونجا الرجل بعد أن أصيب بحروق في يديه، بحسب "نيوز ديتك"، وعولج في البداية في المستشفى، لكنه يتعافى الآن في المنزل. ويُعتقد أن جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بالحارس، والذي كان يحمله في يديه، اجتذب تفريغ البرق.

وتعتمد احتمالات التعرض للصواعق على عدد من العوامل، بما في ذلك الموقع الجغرافي. وعلى سبيل المثال، تصل الوفيات الناجمة عن مثل هذا السبب سنويا إلى المئات في الهند، بينما يقتل البرق في الولايات المتحدة ما معدله 50 شخصًا سنويًا، حسب موقع "روسيا اليوم".

وقد يعاني أولئك الذين ينجون من أعراض سكتة قلبية وحروق شديدة وتلف في الدماغ مدى الحياة. ويُستهدف الرجال بالصواعق أكثر من النساء، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، والتي تنص على أن حوالي 85٪ من وفيات الصواعق هم من الرجال. ويُعتقد أيضًا أن حمل مظلة يزيد من فرص الضربة المباشرة.