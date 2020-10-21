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شاهد .. "مدني تنومة" يباشر حريقًا اندلع بمنطقة وعرة بجبل غلامة

قال عبر حسابه بـ"تويتر" إن الفرق تعمل على محاصرته.. ولا إصابات

تباشر فرق ‫الدفاع المدني بمحافظة ‫تنومة، حريقًا اندلع بمنطقة وعرة بجبل غلامة، حيث أسهمت شدة الرياح في انتشاره.

وتفصيلاً، أوضح الدفاع المدني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الفرق تعمل على محاصرة الحريق والسيطرة عليه، وأنه لم تسجل أي إصابات حتى الآن ولله الحمد من جراء هذا الحريق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. "مدني تنومة" يباشر حريقًا اندلع بمنطقة وعرة بجبل غلامة
سبق

تباشر فرق ‫الدفاع المدني بمحافظة ‫تنومة، حريقًا اندلع بمنطقة وعرة بجبل غلامة، حيث أسهمت شدة الرياح في انتشاره.

وتفصيلاً، أوضح الدفاع المدني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الفرق تعمل على محاصرة الحريق والسيطرة عليه، وأنه لم تسجل أي إصابات حتى الآن ولله الحمد من جراء هذا الحريق.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
11:13 PM
اخر تعديل
21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
11:43 PM

شاهد .. "مدني تنومة" يباشر حريقًا اندلع بمنطقة وعرة بجبل غلامة

قال عبر حسابه بـ"تويتر" إن الفرق تعمل على محاصرته.. ولا إصابات

A A A
سعود الدعجاني - الرياض
4
1,554

تباشر فرق ‫الدفاع المدني بمحافظة ‫تنومة، حريقًا اندلع بمنطقة وعرة بجبل غلامة، حيث أسهمت شدة الرياح في انتشاره.

وتفصيلاً، أوضح الدفاع المدني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الفرق تعمل على محاصرة الحريق والسيطرة عليه، وأنه لم تسجل أي إصابات حتى الآن ولله الحمد من جراء هذا الحريق.

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