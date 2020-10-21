وتفصيلاً، أوضح الدفاع المدني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الفرق تعمل على محاصرة الحريق والسيطرة عليه، وأنه لم تسجل أي إصابات حتى الآن ولله الحمد من جراء هذا الحريق.

تباشر فرق ‫الدفاع المدني بمحافظة ‫تنومة، حريقًا اندلع بمنطقة وعرة بجبل غلامة، حيث أسهمت شدة الرياح في انتشاره.

شاهد .. "مدني تنومة" يباشر حريقًا اندلع بمنطقة وعرة بجبل غلامة سعود الدعجاني سبق 2020-10-21 تباشر فرق ‫الدفاع المدني بمحافظة ‫تنومة، حريقًا اندلع بمنطقة وعرة بجبل غلامة، حيث أسهمت شدة الرياح في انتشاره. وتفصيلاً، أوضح الدفاع المدني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الفرق تعمل على محاصرة الحريق والسيطرة عليه، وأنه لم تسجل أي إصابات حتى الآن ولله الحمد من جراء هذا الحريق.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442 11:13 PM

اخر تعديل 21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442 11:43 PM

شاهد .. "مدني تنومة" يباشر حريقًا اندلع بمنطقة وعرة بجبل غلامة قال عبر حسابه بـ"تويتر" إن الفرق تعمل على محاصرته.. ولا إصابات





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تباشر فرق ‫الدفاع المدني بمحافظة ‫تنومة، حريقًا اندلع بمنطقة وعرة بجبل غلامة، حيث أسهمت شدة الرياح في انتشاره.

وتفصيلاً، أوضح الدفاع المدني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الفرق تعمل على محاصرة الحريق والسيطرة عليه، وأنه لم تسجل أي إصابات حتى الآن ولله الحمد من جراء هذا الحريق.