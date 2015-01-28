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إصابة جديدة تضرب صفوف الهلال.. ومناورة وجمل فنية تجهز الفريق لمباراة السوبر

تلقت جماهير الهلال ضربة موجعة بإصابة أحد نجوم الفريق الأول قبل المواجهة المرتقبة ضد النصر في كأس السوبر السعودي، يوم السبت المقبل والموافق 30 يناير.

وأوضح الهلال في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل : اللاعب متعب المفرج لم يشارك في المران؛ نظير تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، فيما يواصل علي آل بليهي برنامجه التأهيلي بالجـري، وأداء تدريبات لياقية.

وينضم متعب المفرج لقائمة الغائبين عن السوبر السعودي من الهلال رفقة؛ هتان باهبري والمدافع الآخر علي البليهي بسبب الإصابة.

ميدانياً أدى فربق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم الخميس مرانه الرئيس؛ استعداداً لنهائي كأس السوبر السعودي السـبت المقبل، وجاءت تفاصيل التدريب على النحو التالي:

تركزت الحصة التدريبية على الجانبين الفني والتكتيكي، طبق الجهاز الفني تدريبات لياقيــة وتكنيكية متنوعة ،حيث فرض المدير الفني رازفان لوشيسكو مناورة على جزء من الملعب، وطبق اللاعبـون عدداً من الجمل الفنية التي يود الجهاز الفني انتهاجها في نهائي السوبر.

السوبر السعودي كأس السوبر الهلال النصر كأس السوبر السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إصابة جديدة تضرب صفوف الهلال.. ومناورة وجمل فنية تجهز الفريق لمباراة السوبر
سبق

تلقت جماهير الهلال ضربة موجعة بإصابة أحد نجوم الفريق الأول قبل المواجهة المرتقبة ضد النصر في كأس السوبر السعودي، يوم السبت المقبل والموافق 30 يناير.

وأوضح الهلال في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل : اللاعب متعب المفرج لم يشارك في المران؛ نظير تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، فيما يواصل علي آل بليهي برنامجه التأهيلي بالجـري، وأداء تدريبات لياقية.

وينضم متعب المفرج لقائمة الغائبين عن السوبر السعودي من الهلال رفقة؛ هتان باهبري والمدافع الآخر علي البليهي بسبب الإصابة.

ميدانياً أدى فربق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم الخميس مرانه الرئيس؛ استعداداً لنهائي كأس السوبر السعودي السـبت المقبل، وجاءت تفاصيل التدريب على النحو التالي:

تركزت الحصة التدريبية على الجانبين الفني والتكتيكي، طبق الجهاز الفني تدريبات لياقيــة وتكنيكية متنوعة ،حيث فرض المدير الفني رازفان لوشيسكو مناورة على جزء من الملعب، وطبق اللاعبـون عدداً من الجمل الفنية التي يود الجهاز الفني انتهاجها في نهائي السوبر.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
10:01 PM

إصابة جديدة تضرب صفوف الهلال.. ومناورة وجمل فنية تجهز الفريق لمباراة السوبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقت جماهير الهلال ضربة موجعة بإصابة أحد نجوم الفريق الأول قبل المواجهة المرتقبة ضد النصر في كأس السوبر السعودي، يوم السبت المقبل والموافق 30 يناير.

وأوضح الهلال في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل : اللاعب متعب المفرج لم يشارك في المران؛ نظير تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، فيما يواصل علي آل بليهي برنامجه التأهيلي بالجـري، وأداء تدريبات لياقية.

وينضم متعب المفرج لقائمة الغائبين عن السوبر السعودي من الهلال رفقة؛ هتان باهبري والمدافع الآخر علي البليهي بسبب الإصابة.

ميدانياً أدى فربق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم الخميس مرانه الرئيس؛ استعداداً لنهائي كأس السوبر السعودي السـبت المقبل، وجاءت تفاصيل التدريب على النحو التالي:

تركزت الحصة التدريبية على الجانبين الفني والتكتيكي، طبق الجهاز الفني تدريبات لياقيــة وتكنيكية متنوعة ،حيث فرض المدير الفني رازفان لوشيسكو مناورة على جزء من الملعب، وطبق اللاعبـون عدداً من الجمل الفنية التي يود الجهاز الفني انتهاجها في نهائي السوبر.

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