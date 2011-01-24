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وصول طاقم التحكيم الإيطالي المكلّف بإدارة السوبر السعودي في نسخته السابعة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم وصول طاقم التحكيم الإيطالي المكلف بإدارة مباراة النسخة السابعة من بطولة كأس السوبر السعودي إلى مدينة الرياض.

وكشف الاتحاد السعودي أن الطاقم الإيطالي مكوّن من 5 حكام، سيكون بقيادة الحكم الدولي دانييلي أورساتو.

يُذكر أن مباراة السوبر السعودي ستجمع بين قطبَي مدينة الرياض (الهلال بوصفه حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وكأس خادم الحرمين الشريفين، والنصر بصفته وصيفًا)، وستقام على ملعب الملك فهد الدولي يوم السبت القادم 30 يناير الجاري عند الساعة الـ(8:15) مساء.

وتولى الإيطالي أورساتو البالغ من العمر (45 عامًا) قيادة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، التي فاز بها البافاري بهدف نظيف، كما أدار عددًا من المباريات في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2014 وتصفيات يورو 2012م.

يُشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم وقّع اتفاقية لرعاية مباراة السوبر مع شركة مياه بيرين في الأيام القليلة الماضية؛ وذلك لتسمية النسخة الحالية "كأس بيرين للسوبر السعودي".

وأُقيم السوبر السعودي في 6 نسخ سابقة بداية من 2013 التي حققها نادي الفتح، فيما حقق فريق الشباب لقب النسخة الثانية، وفريق الهلال حقق لقب الثالثة، فيما حسم الأهلي لقب النسخة الرابعة، وعاود الهلال تحقيق اللقب في النسخة الخامسة، فيما حقق النصر لقب النسخة الأخيرة.

السوبر السعودي كأس السوبر الهلال النصر الاتحاد السعودي لكرة القدم كأس السوبر السعودي

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وصول طاقم التحكيم الإيطالي المكلّف بإدارة السوبر السعودي في نسخته السابعة
سبق

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم وصول طاقم التحكيم الإيطالي المكلف بإدارة مباراة النسخة السابعة من بطولة كأس السوبر السعودي إلى مدينة الرياض.

وكشف الاتحاد السعودي أن الطاقم الإيطالي مكوّن من 5 حكام، سيكون بقيادة الحكم الدولي دانييلي أورساتو.

يُذكر أن مباراة السوبر السعودي ستجمع بين قطبَي مدينة الرياض (الهلال بوصفه حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وكأس خادم الحرمين الشريفين، والنصر بصفته وصيفًا)، وستقام على ملعب الملك فهد الدولي يوم السبت القادم 30 يناير الجاري عند الساعة الـ(8:15) مساء.

وتولى الإيطالي أورساتو البالغ من العمر (45 عامًا) قيادة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، التي فاز بها البافاري بهدف نظيف، كما أدار عددًا من المباريات في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2014 وتصفيات يورو 2012م.

يُشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم وقّع اتفاقية لرعاية مباراة السوبر مع شركة مياه بيرين في الأيام القليلة الماضية؛ وذلك لتسمية النسخة الحالية "كأس بيرين للسوبر السعودي".

وأُقيم السوبر السعودي في 6 نسخ سابقة بداية من 2013 التي حققها نادي الفتح، فيما حقق فريق الشباب لقب النسخة الثانية، وفريق الهلال حقق لقب الثالثة، فيما حسم الأهلي لقب النسخة الرابعة، وعاود الهلال تحقيق اللقب في النسخة الخامسة، فيما حقق النصر لقب النسخة الأخيرة.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
11:50 PM

وصول طاقم التحكيم الإيطالي المكلّف بإدارة السوبر السعودي في نسخته السابعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم وصول طاقم التحكيم الإيطالي المكلف بإدارة مباراة النسخة السابعة من بطولة كأس السوبر السعودي إلى مدينة الرياض.

وكشف الاتحاد السعودي أن الطاقم الإيطالي مكوّن من 5 حكام، سيكون بقيادة الحكم الدولي دانييلي أورساتو.

يُذكر أن مباراة السوبر السعودي ستجمع بين قطبَي مدينة الرياض (الهلال بوصفه حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وكأس خادم الحرمين الشريفين، والنصر بصفته وصيفًا)، وستقام على ملعب الملك فهد الدولي يوم السبت القادم 30 يناير الجاري عند الساعة الـ(8:15) مساء.

وتولى الإيطالي أورساتو البالغ من العمر (45 عامًا) قيادة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، التي فاز بها البافاري بهدف نظيف، كما أدار عددًا من المباريات في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2014 وتصفيات يورو 2012م.

يُشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم وقّع اتفاقية لرعاية مباراة السوبر مع شركة مياه بيرين في الأيام القليلة الماضية؛ وذلك لتسمية النسخة الحالية "كأس بيرين للسوبر السعودي".

وأُقيم السوبر السعودي في 6 نسخ سابقة بداية من 2013 التي حققها نادي الفتح، فيما حقق فريق الشباب لقب النسخة الثانية، وفريق الهلال حقق لقب الثالثة، فيما حسم الأهلي لقب النسخة الرابعة، وعاود الهلال تحقيق اللقب في النسخة الخامسة، فيما حقق النصر لقب النسخة الأخيرة.

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