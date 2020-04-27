حققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة نشاط الطالبات المركز الأول على مستوى المملكة، في تقديم برنامج ريالي للوعي المالي للعام ١٤٤٠-١٤٤١هـ، والذي تنفذه شركة سدكو القابضة بالتعاون مع وزارة التعليم . وبهذه المناسبة نوه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بهذا الإنجاز الجديد، مقدمًا التهنئة للطالبة المالكي على ما حققته من مركز متقدم في هذه المسابقة. ومقدماً شكره لإدارة نشاط الطالبات ممثلة في مديرة الإدارة فوزية الحارثي وزميلاتها مشرفات النشاط على البذل والعطاء والتفاني والإخلاص وتوفير كافة الظروف الملائمة لتحقيق التميز والإبداع، ومشيداً بجهود قائدات المدارس والمعلمات والطالبات المشاركات في البرنامج. يذكر أن برنامج ريالي يهدف لتعزيز الوعي المالي لدى الطلاب والطالبات من سن مبكرة وإكسابهم القدرة على اتخاذ الخيارات المالية السليمة والتي ينعكس تحقيقها من خلال الوعي المالي وتكوين عادات الإنفاق الصحيحة وتعريف أفراد المجتمع بأساليب إدارة وتخطيط أموالهم الخاصة، وتزويدهم بالمعرفة التي تمكنهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة.

"تعليم الطائف" يحقق المركز الأول بالمملكة في برنامج "ريالي" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-27 حققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة نشاط الطالبات المركز الأول على مستوى المملكة، في تقديم برنامج ريالي للوعي المالي للعام ١٤٤٠-١٤٤١هـ، والذي تنفذه شركة سدكو القابضة بالتعاون مع وزارة التعليم .



وبهذه المناسبة نوه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بهذا الإنجاز الجديد، مقدمًا التهنئة للطالبة المالكي على ما حققته من مركز متقدم في هذه المسابقة. ومقدماً شكره لإدارة نشاط الطالبات ممثلة في مديرة الإدارة فوزية الحارثي وزميلاتها مشرفات النشاط على البذل والعطاء والتفاني والإخلاص وتوفير كافة الظروف الملائمة لتحقيق التميز والإبداع، ومشيداً بجهود قائدات المدارس والمعلمات والطالبات المشاركات في البرنامج.



يذكر أن برنامج ريالي يهدف لتعزيز الوعي المالي لدى الطلاب والطالبات من سن مبكرة وإكسابهم القدرة على اتخاذ الخيارات المالية السليمة والتي ينعكس تحقيقها من خلال الوعي المالي وتكوين عادات الإنفاق الصحيحة وتعريف أفراد المجتمع بأساليب إدارة وتخطيط أموالهم الخاصة، وتزويدهم بالمعرفة التي تمكنهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441 05:21 PM

"تعليم الطائف" يحقق المركز الأول بالمملكة في برنامج "ريالي" تنفذه شركة سدكو القابضة بالتعاون مع الوزارة





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حققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة نشاط الطالبات المركز الأول على مستوى المملكة، في تقديم برنامج ريالي للوعي المالي للعام ١٤٤٠-١٤٤١هـ، والذي تنفذه شركة سدكو القابضة بالتعاون مع وزارة التعليم .



وبهذه المناسبة نوه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بهذا الإنجاز الجديد، مقدمًا التهنئة للطالبة المالكي على ما حققته من مركز متقدم في هذه المسابقة. ومقدماً شكره لإدارة نشاط الطالبات ممثلة في مديرة الإدارة فوزية الحارثي وزميلاتها مشرفات النشاط على البذل والعطاء والتفاني والإخلاص وتوفير كافة الظروف الملائمة لتحقيق التميز والإبداع، ومشيداً بجهود قائدات المدارس والمعلمات والطالبات المشاركات في البرنامج.



يذكر أن برنامج ريالي يهدف لتعزيز الوعي المالي لدى الطلاب والطالبات من سن مبكرة وإكسابهم القدرة على اتخاذ الخيارات المالية السليمة والتي ينعكس تحقيقها من خلال الوعي المالي وتكوين عادات الإنفاق الصحيحة وتعريف أفراد المجتمع بأساليب إدارة وتخطيط أموالهم الخاصة، وتزويدهم بالمعرفة التي تمكنهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة.