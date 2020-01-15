"مدني شرق أبها" ينفِّذ فرضية مكافحة حوادث ناقلات الوقود

"مدني شرق أبها" ينفِّذ فرضية مكافحة حوادث ناقلات الوقود
بالتعاون مع الجهات الأمنية لقياس مستوى الأداء
نفَّذت شعبة الدفاع المدني الميدانية بشرق أبها، بالتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية ذات العلاقة صباح اليوم، فرضية مكافحة حادث حريق في ناقلة وقود، وذلك باستخدام القواذف الأرضية والقواذف العلوية.
ويأتي تنفيذ مثل هذه الفرضيات بهدف قياس مستوى الأداء، والوقوف على جاهزية فرق الدفاع المدني للتعامل مع حوادث ناقلات الوقود سريع الاشتعال، والحوادث المشابهة لها.
أبها
الدفاع المدني
فرضية مكافحة حادث حريق في ناقلة وقود
ناقلة وقود
القواذف الأرضية
القواذف العلوية
"مدني شرق أبها" ينفِّذ فرضية مكافحة حوادث ناقلات الوقود
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-01-14
نفَّذت شعبة الدفاع المدني الميدانية بشرق أبها، بالتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية ذات العلاقة صباح اليوم، فرضية مكافحة حادث حريق في ناقلة وقود، وذلك باستخدام القواذف الأرضية والقواذف العلوية.
ويأتي تنفيذ مثل هذه الفرضيات بهدف قياس مستوى الأداء، والوقوف على جاهزية فرق الدفاع المدني للتعامل مع حوادث ناقلات الوقود سريع الاشتعال، والحوادث المشابهة لها.
14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
09:31 PM
"مدني شرق أبها" ينفِّذ فرضية مكافحة حوادث ناقلات الوقود
بالتعاون مع الجهات الأمنية لقياس مستوى الأداء
نفَّذت شعبة الدفاع المدني الميدانية بشرق أبها، بالتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية ذات العلاقة صباح اليوم، فرضية مكافحة حادث حريق في ناقلة وقود، وذلك باستخدام القواذف الأرضية والقواذف العلوية.
ويأتي تنفيذ مثل هذه الفرضيات بهدف قياس مستوى الأداء، والوقوف على جاهزية فرق الدفاع المدني للتعامل مع حوادث ناقلات الوقود سريع الاشتعال، والحوادث المشابهة لها.